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В Майкопе пройдут торжества, посвященные Дню знаний
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В Майкопе пройдут торжества, посвященные Дню знаний 

АиФ Адыгея + ещё 1 14 часов назад
Фото: АиФ Адыгея
В День знаний, 1 сентября, в школах республиканской столицы пройдут торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года. Каждая образовательная организация готовит свою праздничную программу. В центре внимания окажутся первоклассники: в этом году впервые сядут за парты более 2 тысяч юных жителей Майкопа.
После окончания линеек ребята отправятся в городской парк, где их ждет насыщенная концертно-развлекательная программа, которая начнется в 12.00. Школьники смогут поучаствовать в конкурсах и веселых играх, потанцевать и насладиться творческими номерами муниципальных коллективов.
С программой праздника можно познакомиться здесь.
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