Владимир Машков проведет 4 сентября сбор труппы Театра Олега Табакова в его колледже

МОСКВА, 29 августа. / ТАСС /. Московский театр Олега Табакова откроет 4 сентября новый, 33-й по счету, сезон. В этот день состоится традиционный после «летнего антракта» сбор труппы, который, согласно решению худрука театра Владимира Машкова , пройдет в помещении Театрального колледжа Табакова, который также возглавил Машков, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Театра Олега Табакова.

"4 сентября в 12.00 в Московской театральной школе Олега Табакова соберутся артисты труппы Театра Олега Табакова и студенты Школы. Художественный руководитель театра и театральной школы, народный артист РФ Владимир Машков расскажет об основных событиях, которые ждут всех в новом сезоне, и творческих планах", — уточнили в пресс-службе.

"Мне кажется, очень важно и актерам театра, и студентам собраться вместе в стенах Школы, которую создал Олег Павлович Табаков. Это момент объединения, нашего общего внимания друг к другу и ответственности перед нашим Учителем", — сказал о предстоящем сборе сам Машков, слова которого приводит пресс-служба.

В этот же день в 19:00 Театр Олега Табакова откроет свой 33-й сезон спектаклем «Волки и овцы» на Основной сцене Театра им. А. С. Пушкина.

Как ранее сообщал ТАСС, обе сцены Театра Олега Табакова — на Сухаревской и на улице Чаплыгина — находятся в состоянии ремонта. По предварительным прогнозам, историческая сцена на Чистых прудах начнет работу в октябре, а сцена на Сухаревской откроется в ноябре. В это время Театр Олега Табакова будет играть свои спектакли на различных площадках Москвы.