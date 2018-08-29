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В Орловском заповеднике представят оперу «Дворянское гнездо»
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В Орловском заповеднике представят оперу «Дворянское гнездо» 

РИА 57 29 августа 2018
Фото: РИА 57
В Орловской области день памяти Ивана Тургенева отметят пленэрной постановкой оперы. Солисты театра «Амадей» и столичной студии представят «Дворянское гнездо».
Автором оперы является композитор Владимир Ребиков. Он написал произведение в 1916 году, однако впервые «Дворянское гнездо» увидело свет только в самом конце XX века.
В современной постановке принимают участие солисты Московского музыкального театра «Амадей» под руководством Олега Митрофанова, а также артисты экспериментальной музыкально-драматической студии школы 2030 из Москвы.
Как уточняют в правительстве Орловской области, постановка оперы «Дворянское гнездо» состоится 3 сентября, в день памяти Ивана Тургенева, в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново». Начало в 15.00.
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