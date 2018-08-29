В Орловском заповеднике представят оперу «Дворянское гнездо»

В Орловской области день памяти Ивана Тургенева отметят пленэрной постановкой оперы. Солисты театра «Амадей» и столичной студии представят «Дворянское гнездо».

Автором оперы является композитор Владимир Ребиков . Он написал произведение в 1916 году, однако впервые «Дворянское гнездо» увидело свет только в самом конце XX века.

В современной постановке принимают участие солисты Московского музыкального театра «Амадей» под руководством Олега Митрофанова , а также артисты экспериментальной музыкально-драматической студии школы 2030 из Москвы.

Как уточняют в правительстве Орловской области, постановка оперы «Дворянское гнездо» состоится 3 сентября, в день памяти Ивана Тургенева, в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново». Начало в 15.00.