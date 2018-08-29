Ещё
Прохожие заметили на площади Ленина необычную птицу
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Прохожие заметили на площади Ленина необычную птицу 

ngs.ru 29 августа 2018
Фото: ngs.ru
Вечером 29 августа у Оперного театра в центре Новосибирска прохожие заметили индоутку, которая гуляла в Театральном сквере.
Фотографию крупной птицы в редакцию НГС прислала читательница около 20:30.
По словам пресс-секретаря Центра реабилитации диких животных (ЦРДЖ) Алисы Богомоловой, вероятнее всего птица сбежала от хозяев.
«Насколько я знаю, это индоутка, они одомашнены. Вероятнее всего она сбежала от какого-то нерадивого хозяина. Индоутки — это гибрид индейки и утки, это домашний вид, который активно разводят. В окрестностях Новосибирска индоутки точно не водятся», — рассказала корреспонденту НГС Алиса Богомолова.
Недавно жители Академгородка в Советском районе Новосибирска заметили на пруду редкую птицу — она дралась с утками.
ngs.ru: последние новости
У арфы рядом с оперным театром появились стильные урны — их уже успели поцарапать Несмотря на дождь в Первомайском сквере продолжается танцевальный марафон На театре в Центральном парке поменяли вывеску
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности
У Еременко и Бондарчук не получался интим4
Из-за коньяка Евстигнеев едва не сорвал съёмки13
Олега Ефремова дважды похищали со съёмок
Видео
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Самые эпатажные клипы российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
02:56
У Еременко и Бондарчук не получался интим
Кино
12:59
Мультяшки, которых признали секс-символами
Кино
05:16
Что стало с актерами сериала «Бедная Настя»
Кино
05:00
Ленты, где подростков сыграли взрослые актёры
Кино
11:28
Спецэффекты, которые сильно изменили актеров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение