Прохожие заметили на площади Ленина необычную птицу

Вечером 29 августа у Оперного театра в центре Новосибирска прохожие заметили индоутку, которая гуляла в Театральном сквере.

Фотографию крупной птицы в редакцию НГС прислала читательница около 20:30.

По словам пресс-секретаря Центра реабилитации диких животных (ЦРДЖ) Алисы Богомоловой, вероятнее всего птица сбежала от хозяев.

«Насколько я знаю, это индоутка, они одомашнены. Вероятнее всего она сбежала от какого-то нерадивого хозяина. Индоутки — это гибрид индейки и утки, это домашний вид, который активно разводят. В окрестностях Новосибирска индоутки точно не водятся», — рассказала корреспонденту НГС Алиса Богомолова.

Недавно жители Академгородка в Советском районе Новосибирска заметили на пруду редкую птицу — она дралась с утками.