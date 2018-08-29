Состоялось заседание совета руководителей театров и концертных организаций Москвы

На повестку дня для обсуждения были вынесены вопросы деятельности театров и концертных организаций в новом сезоне.

«Мы идем по программе реализации ремонтов и технических обновлений. Должен сказать, что цифры впечатляющие, и за последние пять лет городом инвестировано около 30 миллиардов рублей в различные театральные объекты, оборудование — это колоссальная цифра. В 2011 году 80% театров нуждались в техническом ремонте. За это время у нас 75 помещений для 25 театров были отремонтированы, появились новые площадки», — сообщил А. В. Кибовский.

На повестку также был вынесен вопрос изменения в составе Президиума Совета директоров театров и концертных организаций столицы.

На заседании обсудили вопрос развития проекта «Театр в школе».

Департаментом культуры города Москвы и Департаментом образования города Москвы в рамках межотраслевого взаимодействия разработаны новые подходы к вопросу организации посещения школьниками театров и концертных организаций. Был актуализирован список репертуара для школьного возраста.

Существующий с 1998 года подход к организации посещений театров школьниками, исходя из лимитов бюджетного финансирования, позволял ежегодно обеспечить около 220 тысяч билетов учащимися на спектакли московских театров.

В программе принимали участие 70 театров и 10 концертных организаций из числа подведомственных Департаменту культуры города Москвы.

Наличие ограниченных квот по билетам, которыми располагали учреждения культуры города Москвы, не позволяло охватить всех желающих школьников поучаствовать в данной программе.

Новый подход, разработанный совместно Департаментом культуры города Москвы и Департаментом образования города Москвы, позволяет значительно расширить возможности для посещения. Теперь школы не ограничены квотами на билеты для школьников. Администрация школы вправе самостоятельно принимать решение, какие спектакли из рекомендованного перечня посещать школьникам и сколько раз.

В рамках реализации нового подхода при участии 82 театров и 21 концертной организации каждый из 1,5 миллионов московских школьников, гарантировано сможет посетить спектакль или концертную программу не менее 1 раза в год.

Приступить к организации посещения театров школьниками планируется в преддверии Года театра с началом нового театрального сезона и нового учебного года.

Сейчас в проекте принимают участие 34 московских театра. Согласовано проведение 60 спектаклей и 60 выездных мастер-классов.

На заседании обсудили вопрос работы организационного комитета по проведению Года театра в городе Москве, в который вошли члены Президиума Советов директоров и Президиума Совета художественных руководителей театров и концертных организаций, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, театральная общественность и представители бизнеса.

Одним из вопросов на повестке встречи стало формирование кадрового резерва руководителей для учреждений театрально и концертного типов для дальнейшего вертикального продвижения или для горизонтальных ротаций.

Создание такой группы резерва обеспечит преемственность в управлении, повысит уровень готовности сотрудников к изменениям в учреждениях. Резерв будет формироваться с помощью Кадрового центра Департамента культуры города Москвы путем отбора кандидатов, подавших заявки на участие и подтвердивших соответствующую квалификацию. В состав экспертной группы по отбору кандидатов вошли руководители театров и концертных организаций, руководители негосударственных театров, концертные агенты. Отбор будет осуществляться в четыре этапа. Участники, включенные в кадровый резерв директоров, пройдут подготовку и обучение на базе ГИТИСа. Обучение будет проходить в течение 1 года сессионным способом.

«Вопрос формирования кадрового резерва неоднократно возникал и обсуждался. Театров у нас 82 и периодически возникает необходимость назначать руководство, речь идет не о художественном, а именно об административном руководстве, и объективная реальность на сегодня — резерва нет. Важно сформировать резерв управленческих кадров из людей, которые хотят на этом пути реализовываться и имеют необходимые навыки и знания для этого», — отметил А. В. Кибовский.