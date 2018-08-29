Игорь Цвирко: Задачи танцевать Нуреева голым не было!

В Большом театре снова перемены: ведущий артист балета, один из исполнителей главной роли в скандально известной постановке «Нуреев» Игорь Цвирко покидает театр. Уезжает жить и работать в Будапешт. «Собеседнику» артист рассказал, почему принял такое решение.

Хотим попробовать жить в Европе

— Время артиста балета короткое, — рассказывает Игорь. — Наступает момент, когда ты хочешь перемен, попробовать себя в новом статусе. Одиннадцать лет я работал в замечательном Большом театре, где начинал с участия в кордебалете, а потом мне уже доверили сольные партии. Были интересные периоды, когда играл прекрасные роли, например в балете «Жизель». Танцевал и получал огромное удовольствие. Но теперь хочется двигаться дальше и попробовать что-то новое.

— Ходят слухи, что у вас не сложились отношения с директором балетной труппы Махаром Вазиевым?

— Нет-нет, в целом у нас замечательные отношения. Когда он только вступил в эту должность, я восстанавливался после травмы. Поэтому волновался: все-таки новый руководитель, а я только вышел на сцену с вставленной пластиной. Но ощутил с его стороны большую поддержку. Благодаря ему я станцевал партию своей мечты — Спартака.

— Еще говорят, что уходите из Большого потому, что вашей жене — балерине Евгении Саварской — не дают танцевать сольные партии…

— Кто вообще такое придумывает?! Не читайте балетные форумы в интернете. Там много желчи и недостоверной информации. Один раз я открыл такой форум, столько о себе узнал и больше этого не читал. Относительно моей супруги… Она была солисткой в «Кремлевском балете», когда мы познакомились. Потом Евгения прошла смотр в труппу и поступила в Большой театр. Конечно, сольные роли в этом театре дают не сразу. Но ей за семь лет довелось танцевать много.

— Игорь, почему выбрали Венгерский государственный оперный театр? Предложили больше денег?

— Нет, мы не гонимся за большими деньгами. Во главе угла у нас творчество и интересная работа. Почему Будапешт?! Потому, что там оказались для нас с женой свободные контракты. Были мысли поработать в Америке, но на данном этапе это для нас далеко… Мы хотим попробовать пожить в Европе, выучить язык. А потом, этот театр с хорошим репертуаром. Мне уже предложили станцевать в балете «Майерлинг».

— Не страшно поменять страну, работу, начать все заново?

— Там жизнь другая, спокойнее. Нет ощущения, что ты выживаешь. Нет погони, крысиных бегов. Ты спокойно, размеренно живешь. Ну, мне так кажется. Вполне возможно, что, проживая там, я вдруг пойму, что меня и в России многие вещи устраивают. Но пока хочется перемен.

Театр Большой, поэтому столько скандалов и интриг

— Вы танцевали в двух балетах Кирилла Серебренникова : «Герой нашего времени» и «Нуреев». Как вам работалось с драматическим режиссером?

— Несмотря на то, что Кирилл Семенович — театральный режиссер, его пожелания, нюансы иногда были настолько точны! Если Серебренников чего-то не знал сегодня (все-таки балетная специфика), то назавтра он уже приходил подготовленным. Этот человек работал круглосуточно.

— Когда репетировали «Нуреева», понимали, что балет получится настолько скандальным, что его не сразу выпустят на сцену?

— Я понимал, что он будет необычным. Многие к этой идее отнеслись скептически, но я изначально был рад попасть в этот балет, потому что люблю все странное, непонятное, чтобы идти наперекор канонам. Роль Нуреева — интересная. За короткий промежуток времени проходит много лет жизни артиста.

— Правда, что вы единственный из трех исполнителей главной роли готовы были танцевать обнаженным, если потребует Серебренников?

— Это кто-то придумал. Может, у режиссера и была такая мысль, а потом он от нее отказался?! Не знаю. Я танцевал в бандаже телесного цвета, поэтому создалось ощущение, что обнаженный.

— Но вы, если потребуется, согласились бы выйти на сцену обнаженным? Не секрет, что такой прием Серебренников использует в «Гоголь-центре»…

— Я не мыслю категориями «если» и «кабы». Будет такая задача, тогда и буду говорить на эту тему. У нас же такой задачи не было.

— Игорь, что же все-таки случилось тогда с премьерой спектакля, которую отменили? Говорят, министр культуры Мединский предложил внести кое-какие купюры в спектакль…

— Я — артист, мое дело выходить на сцену и выполнять то, что от меня требует спектакль. А о том, что происходит в кабинетах, не знаю… В день моего утреннего прогона нам сказали, что спектакль отменяется. Причину назвали ту, которую озвучили в прессе: спектакль не был до конца готов. Но могу сказать, что потом зритель увидел спектакль, сделанный и отрепетированный Кириллом Серебренниковым и балетмейстером Юрием Посоховым

— Когда начались суды над Кириллом, вы уже не виделись?

— Нет. На заседания не ходил потому, что в эти моменты был либо на гастролях, либо на репетициях.

— Ходят слухи, что скоро балетную труппу Большого театра возглавит Николай Цискаридзе и поэтому из театра уйдет еще один исполнитель роли Нуреева — Артем Овчаренко

— Впервые слышу. Откуда вы эти слухи берете?! Если Артем примет решение уйти из труппы, думаю, он сам найдет способ сообщить прессе об этом.

— Игорь, как вы думаете, почему в Большом театре постоянно столько интриг, скандалов?

— Потому, что он Большой. Единица, величина, легендарный театр. Много людей работают вместе, разных людей. Много событий вокруг. Поэтому и разные ситуации случаются. Этот театр привлекает лучших мастеров своего дела, и поэтому всегда к нему будет повышенный интерес. И потом, журналистам интересно, когда происходит что-то выходящее из обычного хода вещей.

— Получается, мы вас больше не увидим в роли Нуреева?

— Буду надеяться, что осенью все-таки сыграю и не раз выйду на сцену Большого театра. А вообще хочу попробовать себя еще в драматическом театре или сняться в кино. Сыграть пусть даже эпизодическую роль.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №33-2018.