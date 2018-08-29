Дни рождения 30 августа 

Александр Аронов (1934–2001), поэт, журналист «МК»
Слава Жеребкин (1968), музыкант, солист группы «На-На»
Тимур Кизяков (1967), телеведущий («Когда все дома»)
Исаак Левитан (1860–1900), живописец
Александр Лукашенко (1954), президент Белоруссии
Анна Политковская (1958–2006), журналистка и правозащитница
Сергей Прокудин-Горский (1863–1944), фотограф, химик, изобретатель
Михаил Рожков (1918–2018), балалаечник-виртуоз, народный артист России
Анна Фроловцева (1948), актриса театра и кино («Воронины»)
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