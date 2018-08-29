В Москве подвели итоги Всемирного конгресса Международной ассоциации университетских театров

В Москве подвели итоги XII Всемирного конгресса Международной ассоциации университетских театров, который проходил с 20 по 24 августа. Об этом сообщает «Утро.ру».

В частности, состоялся Московский международный фестиваль университетских и молодёжных театров. Программу открывал спектакль «Триптих» кемеровского театра «Карман».

Свои работы также представили коллективы из Латвии, Болгарии, Белоруссии, Филиппин. Завершился фестиваль показом «Сирано» театра МОСТ.

Также проходили научная программа, мастер-классы, дискуссии.

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