Мариинский оркестр оценил акустику концертного зала

29 августа в Большом зале концертного зала «Зарядье» прошел акустический тест, который специалисты назвали генеральной репетицией перед скорым открытием.

Чарующие и торжественные звуки «Полонеза» из оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского наполнили новый Большой зал «Зарядья». Симфонический оркестр Мариинского театра специально приехал из Санкт-Петербурга, чтобы протестировать столичную новинку. Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев , с первых дней взявший на себя разработку концепции акустики зала, несколько раз просит музыкантов поменяться местами, чтобы определить лучшую рассадку для идеального звучания.

— Мы начали работу более четырех лет назад, сегодня впервые предоставилась возможность попробовать, как будет звучать оркестр в разных посадках, высотности, в зависимости от близости или отдаленности к публике. В этом и состоит смысл теста. Зал «Зарядье», безусловно, займет достойное место среди лучших новых залов в мире, хотя конкуренция у него огромная.

Послушать звучание новой площадки приехал японский специалист и автор акустического решения Ясухиса Тойота. На его счету более 50 театрально-концертных залов в мире, в том числе Эльбской филармонии в Гамбурге, Центра исполнительских искусств имени Ричарда Фишера в Нью-Йорке и зала имени Уолта Диснея в ЛосАнджелесе.

— Прекрасный зал, отличная акустика. Я специально прошел по всем ярусам, посидел в партере и на балконе, непосредственно у сцены и в самом отдаленном уголке. Могу отметить, что со своей задачей мы справились, — сказал Ясухиса Тойота.

Это уже второе испытание акустики зала «Зарядье» — первое состоялось в марте прошлого года. Правда, тогда для проверки реверберации специалисты создали точный макет зала 1:10, а роль зрителей исполняли манекены. Работа длилась полгода, и только затем началась отделка зала. Стены и потолок выложили акустическими панелями из красного дерева, полы сцены собраны из кедра, а пол зрительного зала — из паркетной доски дуба.

Именно эти породы дерева, по мнению акустиков, обеспечат качественную реверберацию.

— Этот зал абсолютно точно рассчитан на живое звучание инструментов, голосов, групп инструментов и огромных коллективов. Но и сольные концерты скрипки, виолончели, фортепиано здесь будут восприниматься очень здорово. В этом зале с совершенной акустикой не нужны эффекты подзвучки. Вообще не нужны, даже человеческой речи, которая, как правило, подзвучивается. Здесь, как и во всех хороших залах, звук устремлен вверх, поэтому он будет радовать не только тех, кто сидит в ближе к сцене, но и в первую очередь тех, кто будет находиться дальше, — подчеркнул Валерий Гергиев.

Достоинства зала отметили известные российские музыканты, знаменитый пианист-виртуоз Денис Мацуев и руководитель Российского национального оркестра народный артист РСФСР Михаил Плетнев , который подчеркнул уникальные возможности зала для экспериментов со звуком.

— Хорошие залы отличаются тем, что в них слышно хорошо с любого места, — отметил Михаил Плетнев. — Специальная акустическая система должна доносить одинаково полноценное звучание во все концы зала.

Александр Кибовский. — В 2015 году у нас появилась традиция транслировать концерты, посвященные празднованию Дня города. И в этом году мы предусматриваем такую возможность — его смогут увидеть все желающие. А 9 сентября зал начнет свою деятельность с концерта Российского национального оркестра, билеты на который были раскуплены за три дня, — рассказал министр правительства Москвы

Несмотря на открытие, у зала «Зарядья» есть сюрприз. Через несколько месяцев здесь появится орган, но зрители услышат его только через год.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Главная цель при создании зала — идеальное звучание. Высота потолков над сценой переменная и доходит от 15 до 20 метров. По желанию акустиков мы использовали разные породы дерева. Для сцены — аляскинский кедр, для стен красное дерево махагони. При оптимальных условиях стены в этом зале без замены прослужат 150–200 лет. Зал небольшой, но именно таким и должен быть зал для симфонической музыки.

КСТАТИ

В составе новой концертной площадки два зала. Малый, или репетиционный, рассчитан на 400 мест. В Большом количество кресел для зрителей будет варьироваться от 1450 до 1600 в зависимости от вариантов рассадки. Например, на месте партера может появиться оркестровая яма.