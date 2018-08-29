Понять вектор развития театра

Российский институт театрального искусства запустил проект «Лаборатория будущего театра».

Когда два с лишним года назад я пришел на пост ректора в ГИТИС и познакомился там с математиком Олегом Ивановым , мы много говорили о том, что ГИТИС должен стать ведущим театральным вузом России по всем параметрам. И несмотря на то что творческие вузы не обязаны отчитываться по публикациям и индексу научного цитирования, мне казалось очень важным сделать свой университет лидером, в том числе по научным исследованиям. Так у нас появилась кафедра изучения будущего театра. Со временем в связи с тем, что мы решили не набирать студентов на эту кафедру, она превратилась в научную и творческую лабораторию. Кроме сухой исследовательской деятельности, итогом которой должны были стать ответы на вопросы, как современный театр движется вперед и вперед ли он движется, мы планировали вести творческие изыскания. Помочь в этом я попросил председателя Русского художественного союза Эдуарда Боякова , который за последние 28 лет доказал, что имеет право называться одним из самых выдающихся режиссеров. Я надеюсь, что творческая деятельность будет важной частью работы нашей лаборатории.

Уже сейчас мы можем отчитаться о результатах наших исследований, и я очень рад этому. Ведь интереснее всего та стадия деятельности, когда уже есть о чем говорить.

Мы благодарны известным российским театрам, которые откликнулись на просьбу посодействовать в исследовании. Столичные Малый академический театр и Театр Европы не только приняли в работу нашу анкету и разрешили опрашивать зрителей, но и самостоятельно добавили в опросник несколько пунктов. Эти учреждения, как и наша лаборатория, хотят понять: что за зрители к ним приходят, чем они отличаются от остальных людей.

Когда идея создания лаборатории будущего театра только начала выкристаллизовываться, я говорил с министром культуры России Владимиром Мединским . Он полностью поддержал наши начинания. Несмотря на то что на данном этапе еще рано смотреть далеко в будущее, мы также уже заручились поддержкой корпораций, которые не имеют прямого отношения к театру, но занимаются развитием медицины, науки и всего того, что важно для страны и ее населения. Итоги наших исследований мы планируем подводить ежегодно на масштабном фестивале, в ходе которого также будут проходить конференции, воркшопы и показательные мастер-классы. Также довольно скоро будет объявлен конкурс студенческих работ, которые будут связаны как с текстом, так и с применением новых технологий в театральном деле.

При этом фокусироваться на столичных или региональных театрах мы не планируем — нам важен каждый из них, поэтому исследовать мы будем все сразу. Но, конечно, московские театры нам важны и интересны: они все на виду, и это благодатная почва для различных экспериментов. Также я рад отметить, что на наши исследования обратил внимание Союз театральных деятелей.