Открытие театрального сезона, масштабный благотворительный концерт и не только: куда сходить в сентябре

О самых интересных, значимых и ярких событиях месяца, на которые уже сейчас можно строить планы и начинать сборы, расскажет Passion.ru

«Темные отражения»

На экранах с 6 сентября

После того как неизвестная болезнь убивает 98% американских детей, 2% выживших, у которых обнаруживаются суперспособности, отправляют в специальные лагеря. 16-летняя Руби (в исполнении Амандлы Стенберг) сбегает из такого лагеря и присоединяется к группе других подростков, которые скрываются от правительства.

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«Временные трудности»

На экранах с 13 сентября

«Агент Джонни Инглиш 3.0»

На экранах с 20 сентября

Когда все агенты секретной службы Ее Величества внезапно выходят из строя, в игру вступает запасной вариант. Образец английского стиля и любимец роковых красоток; король безвыходных ситуаций и хранитель аналоговых традиций в цифровом мире, агент Джонни Инглиш (в исполнении Роуэна Аткинсона ) — боль и гордость британской разведки. Этому парню есть что взбалтывать, и он взболтает не по-детски.

«Непрощенный»

На экранах с 27 сентября

Жизнь для инженера-строителя Виталия Калоева (в исполнении Дмитрия Нагиева ) остановилась в ту самую секунду, когда самолет «Башкирских авиалиний», в котором летели его жена и дети, столкнулся над Боденским озером с транспортным бортом. Не дождавшись семьи в аэропорту Барселоны, Виталий отправляется на место катастрофы, где находит тела своих родных. Калоев теряет все, ради чего жил. Не дождавшись справедливого решения суда, Виталий ищет диспетчера, по вине которого погибла его семья…

Концерты и сборные концерты

Москва, 1 сентября, Adrenaline Stadium

Linkin Park по праву можно назвать одной из самых успешных рок-групп 2000-х. Продажи их пластинок превысили 55 миллионов экземпляров, они собирали стадионы по всему миру, их вклад в музыку отмечен двумя премиями «Грэмми» и множеством других престижных наград. Прошлым летом Linkin Park понес невосполнимую утрату: покончил с собой вокалист группы Честер Беннингтон. Это событие выбило из колеи всех участников группы, и особенно ее основателя Майка Шиноду.

«Первым делом все спрашивали у меня, как дела и что я собираюсь делать. У меня не было ответа, в котором я был бы уверен. Все было в тумане, я будто был потерян в море. Поэтому я стал думать, как вернуть равновесие и связь с миром», — рассказал Майк в одном из интервью. Шинода вернул его благодаря творчеству. 15 июня этого года вышел его сольный альбом Post Traumatic, личная и пронзительная работа, посвященная преодолению кризиса. Этот альбом обещает быть самым многообещающим и разноплановым из тех, что он записывал, и именно его артист представит на шоу в Москве.

7 жизней

Москва, СК «Олимпийский», 6 сентября

Большой благотворительный концерт «7 жизней» объединит истории «особенных» людей, которые своим примером вдохновят каждого и убедят в том, что нет ничего невозможного. Звездные гости — Мот, Feduk, Елена Темникова и Саша T-Killah — сделают этот вечер по-настоящему теплым и незабываемым. А ведущие концерта Михаил Галустян Алла Михеева зажгут своим фирменным юмором.

Oomph! с cимфоническим оркестром

Москва, Crocus City Hall, 14 сентября, Санкт-Петербург, ДК имени Ленсовета, 16 сентября

Более четверти века немецкие индастриал-рокеры Oomph! следуют своим музыкальным путем и наконец представят поклонникам грандиозную постановку из лучших хитов в сопровождении симфонического оркестра «Глобалис», хорошо известным российским любителям рока.

Oomph! — первооткрыватели музыкального жанра Neue Deutsche Härte (пер. «новая немецкая тяжесть»), пророки, артисты. Благодаря своей смелости они не только нашли свою собственную нишу между металом, индастриалом, готической музыкой, но и стали одними из ярчайших представителей направления Neue Deutsche Härte. Помимо этого Oomph! заслужили множество золотых и платиновых наград, выпустили 12 альбомов, многие из которых покорили вершины чартов, а их сингл «Augen Auf» занял первое место в немецких чартах.

MTV20

Москва, СК «Олимпийский», 27 сентября

В этом году телеканалу MTV Рoссия испoлняется 20 лет. И этo не прoстo круглая дата для канала, а целая эпoха в жизни страны и развитии рoссийскoгo шoу-бизнеса. 27 сентября в СК «Oлимпийский» сoстoится грандиoзнoе live-шoу «MTV 20 лет». Легендарные виджеи и знакoвые артисты встретятся на oднoй сцене, а ведущими станут звезды разных поколений MTV: Тутта Ларсен и Александр Анатольевич, Яна Чурикова , Лика Длугач и другие.

Шоу может похвастаться по-настоящему впечатляющим лайнапом. В него вошли самые яркие звезды нулевых и десятых, а также артисты, которые прославилиcь совсем недавно. Зрителей удивят неожиданные совместные выступления российских и западных звезд. На сцену выйдут Сплин, Noize MC, Therr Maitz, Елка , Feduk, SunSay, Линда, Дима Билан Полина Гагарина , Алсу, Сергей Бобунец (экс-лидер группы «Смысловые галлюцинации») и другие культoвые испoлнители. Крoме тoгo, создаются специальные номера-трибьюты, один из кoтoрых посвящен голосу «поколения MTV» Михею.

Еще oдним сюрпризoм станет вoссoединение на oдин вечер группы «Гости из будущего». Десять лет назад коллектив oбъявил o распаде, а Ева Польна начала сольную карьеру, которая продолжается и по сей день. Специально для live-шoу «MTV 20 лет» Ева Польна и Юрий Усачев готовят совместный музыкальный сет, в котором прозвучат главные и любимые песни группы «Гости из будущего».

Театр

«Человек из рыбы»

МХТ им. Чехова, 2 и 3 сентября

Пьеса Аси Волошиной — жесткий современный текст о наших реалиях — в равной степени метафоричный и остросоциальный. Действие «Человека из рыбы» происходит в наши дни в Петербурге в съемной квартире на Караванной, ее герои — ваши соседи, если не вы сами. Юрий Бутусов , один из лидеров отечественной режиссуры, крайне редко обращается к современной драматургии, ему более интересен творческий диалог с Шекспиром, Чеховым, Брехтом… Тем любопытнее, что для новой постановки в Художественном театре, он выбрал пьесу автора сегодняшнего дня.

«Идиоты»

Гоголь-центр, 7, 8 и 9 сентября

Спустя два года в новой редакции возвращается на сцену знаменитый спектакль Кирилла Серебренникова «Идиоты». Спектакль был поставлен с опорой на один из самых знаменитых фильмов Ларса Фон Триера , который был снят по правилам манифеста «Догма 95», отвергающего все киноусловности. В спектакле действие фильма переносится в современную Москву, манифест «Догмы» переведен на язык театра, и в нем найдут отражение громкие события и темы российской жизни последних лет.

«Театр чудес»

Театр наций, 11, 12 и 13 сентября

В основу спектакля «Театр чудес» режиссера Дениса Бокурадзе легли сразу три интермедии Мигеля де Сервантеса: «Бдительный страж», «Cудья по бракоразводным делам» и «Театр чудес». Денис Бокурадзе задумал его как логическое продолжение другой, уже известной публике постановки «Корабль дураков». Только на этот раз разговор пойдет о любви не плотской, а поэтической. Особое внимание в этом спектакле следует обратить на тип актерского существования. Ведь чудо театра — это прежде всего взаимодействие зрителя и актера.

«Северная одиссея»

РАМТ, 18 сентября

Свой юбилейный 95-й сезон РАМТ откроет 18 сентября премьерой спектакля «Северная одиссея», в основе постановки — сценарий талантливых кинодраматургов Петра Луцыка и Алексея Саморядова . Название «Северная одиссея» сценаристы позаимствовали у Джека Лондона, чей одноименный рассказ представляет собой вестерн о титанических характерах покорителей Клондайка.

Над музыкальным решением работает композитор и певец Петр Налич . Все песни и музыка в спектакле будут звучать в живом исполнении, а сам Петр Налич и музыканты станут полноправными участниками драматического действия.

Выставки

«Жемчуг: Сокровища морей и рек»

Исторический музей, до 1 октября

Жемчужные серьги Элизабет Тейлор от Bulgari, брошь, которую придумал Сальвадор Дали, старинные драгоценности монарших домов Европы и тибетские головные уборы вместе с российскими драгоценностями — всего на выставке будет представлено сто уникальных предметов, так или иначе рассказывающих о жемчужном ремесле Катара. История добычи жемчуга и его продажи составляет здесь ключевую линию повествования, и за собственно историческую часть отвечают такие редкости, как статуэтка XVII века; наше же время будет отражено, например, в композиции «Иней» мастера Сам Тхо Дуонга.

«От Тьеполо до Каналетто и Гварди»

Пушкинский музей, до 14 октября

Новый блокбастер для любителей классики и Италии особенно: больше полусотни работ больших мастеров, которые в таком расширенном составе (коллекции четырех музеев, включая собственные работы ГМИИ) едва ли были до этого представлены в Москве. Гарантом качества экспозиции выступает куратор выставки, главный научный сотрудник ГМИИ им. А. С. Пушкина Виктория Маркова, которая знает об Италии все и даже больше.

«Коридоры. Семь миров Высоцкого»

Еврейский музей, до 23 сентября

Выставка, как следует из названия, представляет собой последовательность коридоров, каждый из которых — остановившийся кинокадр из творчества Высоцкого, один из вымышленных миров-сюжетов произведений великого поэта и музыканта: столичная коммуналка, московская подворотня, прифронтовой окоп, советская пивная. Художником-постановщиком экспозиции выступает Андрей Понкратов , который работал над фильмами «Нелюбовь», «Левиафан», «Елена», художник по свету — кинооператор проектов «12» и «Лето» Владислав Опельянц

«Импрессионизм в авангарде»

Музей русского импрессионизма, до 19 сентября

Музей импрессионизма гнет свою линию, размышляя о важности одноименного течения в творчестве больших художников начала прошлого века — и показывает натюрморт с «Сиренью» Натальи Гончаровой (1906), пейзажные зарисовки Давида Бурлюка и другие ранние эксперименты главных действующих лиц русского авангарда. Как бы то ни было, можно оставить главные споры искусствоведам и пойти посмотреть на действительно большие имена — включая Ларионова, Малевича, Розанову, Фалька и других.

Фото: Shutterstock