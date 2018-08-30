От жёсткой драмы до полукомедии: современная проза готовится выйти на театральную сцену Архангельска

Павел Руднев. С 25 по 31 августа в Архангельском театре драмы разворачивается большая и многоплановая дискуссия о театре и современном литературном слове, сценичности российской прозы нового времени и необходимости создания созидательного контакта между театралами и литераторами. Все эти дни в театре проходит режиссерская лаборатория — четверо молодых режиссеров из Москвы и Архангельска вместе с актерами «архдрамы» работают над эскизами спектаклей по инсценировкам современной прозы, которые стали победителями всероссийского конкурса «Живое слово театра». Какую роль может сыграть современный автор в развитии русского театра и почему у этого опыта может быть будущее на федеральном уровне на пресс-конференции с журналистами порассуждали автор проекта Ольга Истомина и поддержавшие его видные театральные деятели России Наталья Скороход

Проект «Живое слово театр» включил в себя также образовательную программу: лекции Натальи Скороход и Павла Руднева, а также презентацию новой книги последнего под названием «Драма памяти»

Идея провести конкурс инсценировок современной российской прозы, а после вывести их на сцену театра родилась у заместителя председателя Архангельского отделения Союза театральных деятелей Ольги Истоминой. По словам девушки, ей хотелось обратить внимание на отсутствие в репертуаре региональных театров имен современных российских писателей и поспособствовать созданию творческого взаимодействия между режиссерами, драматургами и новым литературным словом.

И создать такие связи уже получается: например, драматург Полина Бабушкина из Москвы инсценировала одно из первых произведений известного писателя и ректора Литературного института имени М. Горького Алексея Варламова «Тараканы». Автор уже ознакомился с инсценировкой к своему произведению и остался ею доволен, а сама драматург сейчас изучает процесс работы над своими «Тараканами» прямо здесь в Архангельске — присутствует на репетициях.

Еще одна цель — дать необычный опыт молодым режиссерам.

— С современной драматургией они сталкиваются чаще, чем с прозой, что для них ново. С другой стороны, у нас есть еще и архангельский режиссер Дмитрий Тарасов , который не ставил в профессиональных театрах. Но он сам написал инсценировку по роману «Общага-на-крови» и будет представлять свой эскиз. Это тоже своеобразный новый опыт, — поясняет Ольга.

Как отметила председатель жюри конкурса инсценировок и автор книги «Как инсценировать прозу?» Наталья Скороход, конкурс и лаборатория для всех участников процесса стали своеобразными тренингами с просветительским уклоном.

— Для меня этот конкурс интересен тем, что некоторые тексты я открыла для себя впервые. Сейчас современная проза достаточно неизвестна — мы знаем лишь основные имена. А такая лаборатория продуктивна особенно в просветительском плане, — рассказывает Наталья Скороход.

Жюри предстояло выбрать победителей примерно из 60 работ, присланных со всех уголков России. В итоге были отобраны шесть лучших инсценировок. Итоговая афиша, по словам Скороход, собрала весь спектр современной литературы: в одном списке оказались даже политически полярные друг другу Захар Прилепин Дмитрий Быков , и самые разные темы и жанры, от жесткой драмы до полукомедии.

Председатель жюри также отмечает успех и второго этапа проекта «Живое слово театра» — режиссерской лаборатории:

— При помощи этих лабораторий молодым режиссерам можно подвинуться. В кино, например, такого института нет. За последние 15 лет лаборатории — это настоящее завоевание русского театра, приток новой крови, новой режиссуры.

И даже на примере театральной жизни Архангельска можно подчеркнуть, насколько полезны могут быть лаборатории: благодаря одной из них, организованной несколько лет назад Архангельским молодёжным театром и РАМТом, «молодёжка» обрела одного из своих самых ярких режиссеров Максима Соколова , а также автора их «Капитанской дочки» и «Старшего сына» Михаила Егорова

Акцией федерального значения окрестил все происходящее сейчас в театре театральный критик Павел Руднев. По его мнению, такой формат работы дает шанс региональной сцене найти свежий и интересный для себя материал благодаря чьей-то личной инициативе и желанию развивать новое в театре:

— Театральный мир — богатый, сильный. Мы находимся в активной точке развития театра, но, как обычно, театр решает свои собственные проблемы только сам. Это делают не чиновники, а люди, которые принимают на себя ответственность. Театр лечится персональной инициативой, а не указами.

Назначение подобных инициатив он видит в огромной объединяющей силе, создании мотива для того, чтобы писатели сами желали быть услышанными на театральных подмостках, а читатель мог рассмотреть его текст по-новому.

— Сегодня мир настолько разъят, атомизирован, что писатели у нас оказываются в одном кармане, драматурги в другом. Но нужно бесконечно создавать мотивы, чтобы писатель шел в театр, объяснять, что это огромный канал для увеличения аудитории, — комментирует Руднев.

Напомним, что показы четырех эскизов по произведениям современных авторов состоятся уже завтра в Архангельском театре драмы.

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