Итальянский режиссер готовит в Киргизии спектакль по Айтматову

Название постановки еще не определено, но репетиции уже идут на малой сцене русского театра драмы, который носит имя прославленного киргизского писателя. Бишкекскому зрителю предстоит оценить работу итальянского режиссера Андреа Бенальо в театральном сезоне, открывающемся осенью. В спектакле будут представлены эпизоды из произведений Чингиза Айтматова «Плаха», «Тавро Кассандры», «И дольше века длится день».

Андреа Бенальо не допускает в репетиционный зал никого, кто не причастен к рождающейся постановке. Да и сам он предпочитает держаться в тени, категорически отказываясь до премьеры встречаться с журналистами. Исключение было сделано лишь для "Российской газеты"

— В Киргизии это моя первая большая работа по произведениям Чингиза Айтматова, — признался режиссер во время небольшого перерыва между репетициями. — Его творчество мне интересно на протяжении довольно длительного времени. Хотя должен признаться, что ранее работал над постановкой отдельных эпизодов по айтматовским произведениям в театрах Казахстана и России. В его рассказах и романах мне интересна связь национальной культуры прошлого и современной. Очень ярко отражена борьба за правду и справедливость. В Бишкеке я совсем недавно, но уже успел познакомиться с труппой театра русской драмы, который к тому же носит имя Айтматова. Конечно, испытываю некоторое волнение, ведь мы работаем на родине писателя. Не исключено, что на премьерный показ придут люди, которые лично его знали.

По словам Андреа Бенальо, в Италии он тоже часто обращался к творчеству Чингиза Айтматова, когда готовил постановки по произведениям русской классики.

Для артистов театра русской драмы работа с Бенальо — первый опыт сотрудничества с западноевропейским режиссером. Он работает в совершенно иной манере, отличной от театральной системы Станиславского, к которой привыкли киргизстанские актеры.

— Дело в том, что у него есть своя методика, основанная, выражаясь театральным термином, на телесных практиках, — пояснила народная артистка Киргизии Лариса Любомудрова. — У Андреа в постановках большое значение имеют пластика тела, звучание голоса, ритм и музыка, отношения с пространством. Это отличается от мейерхольдовской техники, которой обучались мы.

Сам Андреа Бенальо убежден, что вдохновение для работы артистический состав может почерпнуть в киргизских традициях и обычаях. «Недавно я познакомился с киргизскими национальными музыкальными произведениями, которые произвели на меня очень сильное впечатление», — пояснил он.

Закончился перерыв, и актеры вновь собрались в зале для репетиции. Отрабатывали так называемый голосовой регистр, необходимо было научиться управлять тембром своего голоса и изменять его в зависимости от ситуации. Здесь требуется максимальная концентрация внимания. В это время в другой части сцены звучит музыка, и другие актеры репетируют свои роли.

Кстати

У себя на родине в Бергамо Андреа Бенальо руководит исследовательским театром «АтельекункеоН», главная цель которого — изучение различных техник, синтез песен и танцев различных культур. Режиссер убежден, что именно в народных традициях и обычаях следует искать приемы и техники для актерской работы, репетиций, тренингов и спектаклей.