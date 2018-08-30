Коллективы Пензы выступили на сцене Орловского академического театра

Выступление творческих коллективов из другого региона прошло в рамках пребывания в Орле делегации из Пензы. Большой концерт состоялся в Орловском государственном академическом театре им. И. С. Тургенева.

На сцене театра в этот вечер блистали квартет народных инструментов «Губерния», солисты ПО «Пензаконцерт», актеры Пензенского драматического театра им. Луначарского, ансамбли «Домисолька», «Вензеля» и другие коллективы.

— Орловская земля меня воспитала, дала путевку в жизнь. Мне приятно быть здесь, вместе со своими коллегами, учиться друг у друга. Мы хотим и дальше перенимать весь позитивный опыт, чтобы повышать качество жизни», — отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев

Как отмечают в областном правительстве, в рамках визита региональной делегации достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве в сфере культуры и искусства, в частности, не исключена возможность обменных концертов.