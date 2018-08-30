«Первые гастроли с начала конфликта»: Артисты балета из ДНР выступят в США и Китае

Об этом сообщает художественный руководитель Донецкого государственного академического театра оперы и балета Вадим Писарев, передает 29 августа «Донецк 24».

«В сентябре балетная труппа театра представит в США балет «Щелкунчик», а зимой этого года в Китае — балеты «Лебединое озеро», «Жизель» и «Баядерка»», — сказал Писарев.

Артисты также выступят Нью-Йорке, Филадельфии и Балтиморе, а кроме того, в Пекине, Шанхае и некоторых других городах.

Писарев добавил, что воспитанники его балетной школы также выступят с номерами в Китае и США.

«Это первые зарубежные гастроли школы с начала конфликта в Донбассе», — отметил Писарев.