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«Первые гастроли с начала конфликта»: Артисты балета из ДНР выступят в США и Китае
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«Первые гастроли с начала конфликта»: Артисты балета из ДНР выступят в США и Китае 

Украина.ру 15 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает художественный руководитель Донецкого государственного академического театра оперы и балета Вадим Писарев, передает 29 августа «Донецк 24».
«В сентябре балетная труппа театра представит в США балет «Щелкунчик», а зимой этого года в Китае — балеты «Лебединое озеро», «Жизель» и «Баядерка»», — сказал Писарев.
Артисты также выступят Нью-Йорке, Филадельфии и Балтиморе, а кроме того, в Пекине, Шанхае и некоторых других городах.
Писарев добавил, что воспитанники его балетной школы также выступят с номерами в Китае и США.
«Это первые зарубежные гастроли школы с начала конфликта в Донбассе», — отметил Писарев.
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