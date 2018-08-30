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Цирк уже не тот: в песках Берёзовского устроили фотосессию в стиле «Американской истории ужасов»
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Цирк уже не тот: в песках Берёзовского устроили фотосессию в стиле «Американской истории ужасов» 

e1.ru 14 часов назад
Фото: e1.ru
Екатеринбургские фотографы Александр Ёжъ Осипов и Ольга Чиж сделали в песках Берёзовского фотосессию в стиле романа Виктора Гюго «Человек, который смеётся».
Герои — якобы цирковые артисты, но смеяться после просмотра этих снимков не хочется, а даже наоборот. Любители сериала «Американская история ужасов» могут увидеть здесь мотивы сезона «Фрик-шоу», где рассказывается про бродячий цирк уродов.
В съёмках приняли участие около 40 человек — это и обычные люди, и настоящие артисты. Снимали их 30 фотографов.
— Среди участников есть артисты и музыканты — театр «Шарманка», группа «Красная скрипка». Костюмы артисты доставали или делали сами, плюс театр помог своими, — рассказал Е1.RU Александр Ёжъ Осипов. — Идея была общая, я хотел цирк, и Оля Чиж тоже хотела цирк. И хотелось несовременный, а какой-нибудь ретро, под старину, страшный.
Следующую фотосессию фотографы хотят сделать по популярному сериалу «Игра престолов».
В июле Александр Ёжъ Осипов тоже в песках Берёзовского устраивал фотосессию в стиле постапокалипсиса. А здесь можно посмотреть фото его проекта с заброшенного завода в Нижнем Тагиле.
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