Цирк уже не тот: в песках Берёзовского устроили фотосессию в стиле «Американской истории ужасов»

Герои — якобы цирковые артисты, но смеяться после просмотра этих снимков не хочется, а даже наоборот. Любители сериала «Американская история ужасов» могут увидеть здесь мотивы сезона «Фрик-шоу», где рассказывается про бродячий цирк уродов.

В съёмках приняли участие около 40 человек — это и обычные люди, и настоящие артисты. Снимали их 30 фотографов.

— Среди участников есть артисты и музыканты — театр «Шарманка», группа «Красная скрипка». Костюмы артисты доставали или делали сами, плюс театр помог своими, — рассказал Е1.RU Александр Ёжъ Осипов. — Идея была общая, я хотел цирк, и Оля Чиж тоже хотела цирк. И хотелось несовременный, а какой-нибудь ретро, под старину, страшный.

Следующую фотосессию фотографы хотят сделать по популярному сериалу «Игра престолов».

В июле Александр Ёжъ Осипов тоже в песках Берёзовского устраивал фотосессию в стиле постапокалипсиса. А здесь можно посмотреть фото его проекта с заброшенного завода в Нижнем Тагиле.