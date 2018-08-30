В Башкирии опубликован список претендентов на премию имени Салавата Юлаева в 2018 году

Стали известны произведения, которые в этом году претендуют на государственные премии РБ имени Салавата Юлаева в области литературы, искусства и архитектуры. Как сообщила соответствующая комиссия при главе Башкирии, к премии оказались допущены следующие произведения:

— Салават Абузаров (псевдоним Салават Абузар), член Союза писателей РФ и РБ. «Ғәмәл дәфтәре: шиғырҙар, поэмалар» («Книга деяний»). Представлен «Союзом писателей РБ».

Азат Абдуллин , член Союза писателей РФ и РБ. «Һайланма әҫәрҙәр: пьесалар, повестар, публицистика, хаттар һәм сығыштар» («Избранные произведения»: пьесы, повести, публицистика, письма и выступления). Представлен Межрегиональной общественной организацией «Ассоциация студентов и аспирантов Башкирии в Москве и Санкт-Петербурге».

–Габдлахат Латыпов, пенсионер. «Риза булып яҙмышыма: шиғырҙар, поэмалар» («Повинуясь своей судьбе»). Представлен Самарской областной общественной организацией поддержки национальной культуры «Курултай (конгресс) башкир».

— Мавлетбай Ямалетдинов (псевдоним Маулит Ямалетдин), член Союза писателей РФ и РБ. «Һайланма әҫәрҙәр. 1 том: шиғырҙар, поэмалар» («Избранные произведения», том 1) и «Һайланма әҫәрҙәр. 2 том: повестар һәм хикәйәләр» («Избранные произведения» том 2). Представлен Учалинским информационным центром — филиалом ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».

— Лейла Исмагилова, композитор, член Союза композиторов РБ и РФ, председатель правления региональной общественной организации «Союз композиторов РБ» и Андрей Петров , хореограф-постановщик, художественный руководитель — главный балетмейстер театра «Кремлевский балет» в Москве. «Балет „Аркаим“ в 2-х действиях, новая сценическая редакция». Представлены Башкирским государственным театром оперы и балета.

— Рамил Гайзуллин, заслуженный артист РБ и РФ, солист-инструменталист (кураист) Башгосфилармонии имени Хусаина Ахметова. Творческий проект «Международный конкурс-фестиваль оркестров и ансамблей народных инструментов „Зов Урала“. Годы проведения — 2015-2016. Представлен Башгосфилармонией имени Хусаина Ахметова.

— Рашит Зиганов, член Союза композиторов РБ и РФ. „Симфония № 8 „Салават“ Ор. 75 для большого симфонического оркестра“, 2017. Представлен УГНТУ.

— Рифхат Арсланов, член Союза художников РБ и РФ. Творческий проект „Салауат күпере“ в области изобразительного искусства, который включает в себя сценографию к балету Загира Исмагилова и Л. Степанова „Журавлиная песнь“ (новая сценографическая версия — 2017 год), сценографию к опере Загира Исмагилова „Салават Юлаев“ (новая версия оперы — 2016 год), живописные художественные произведения из цикла „Отражение“ (выставка состоялась в 2017 году). Представлен региональным отделением Всероссийской творческой общественной организации „Союз художников России“ РБ.

Комиссия также обратилась к организациям, учебным заведениям, творческой общественности с просьбой принять участие в обсуждении этих произведений.

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