Анна Якунина: «Склифосовский» — начало моей киножизни

Слава пришла к ней довольно поздно, когда ей было уже 44 года. Но ее талант и обаяние мгновенно покорили сердца миллионов телезрителей. Почему же она не снималась в кино раньше и долгое время не получала роли в театре? В четверг, 30 августа, в 13:40 на канале « ТВ Центр » смотрите новый выпуск программы «Мой герой», гостьей которого станет Заслуженная артистка России Анна Якунина

Анна родилась в артистической семье, где всегда царила творческая атмосфера.

— У меня сумасшедшая актерская семья. Все очень яркие, импульсивные, — рассказывает Анна. — Родилась я на улице Герцена (ныне Большая Никитская улица. — Прим. авт.), поэтому Театр на Малой Бронной, где работала бабушка Елена Дмитриева , был всегда в шаговой доступности. И Театр Станиславского, где работала мама, тоже был рядом. После спектаклей все артисты тусовались у нас. Это был такой большой спектакль: гитары, разговоры, романы, встречи. Спать невозможно было.

Родители Анны — актриса Ольга Великанова и актер и режиссер Александр Якунин — быстро поженились, но и быстро разошлись. Впрочем, мудрая мама позволяла бывшему мужу общаться с дочерью, когда ему заблагорассудится.

— Папа присутствовал в моей жизни всегда. Мог появиться среди ночи верхом на каком-нибудь колесе от машины… — с улыбкой вспоминает Якунина.

Нельзя сказать, что актерская судьба была определена для Анны с детства. Тетя-балерина и бабушка девочки мечтали отдать ее в балет. Однако в Москве поступить в училище она не смогла, и тогда ее отправили в Ленинград. И, к радости близких, ей покорилось Вагановское училище. Так юная Аня осталась жить и учиться в северной столице.

— Мы жили в интернате, нас было одиннадцать девчонок в комнате, — вспоминает Якунина. — Такая дружба, такое счастье, так все скучали друг по другу, когда летом разъезжались домой… Однако на четвертом году обучения я сбежала из училища — в силу своего юношеского максимализма.

Аня поставила маме ультиматум: либо ее забирают домой, либо она возвращается самостоятельно. И мама сдалась. Вернувшись в Москву, Якунина решила идти в театральный. Без всякого блата она отправилась в ГИТИС. И провалилась…

— На конкурсе провалилась. Тогда уже мама ходила, просила. И меня взяли вольнослушателем, без официального зачисления. Правда, на втором курсе официально зачислили-таки.

То, что она прирожденная актриса, утверждали и ее подруги — девочка с детства показывала такие сценки, что все хохотали. Однако актерская судьба Якуниной была непростой. На четвертом курсе она родила дочь Настю и карьера застопорилась. Потом ее приняли в «Сатирикон», но и там ей не доставалось не то что главных ролей, но и даже второстепенных — и это несмотря на явный талант! За что на нее обиделся Константин Райкин ? Каким руководителем Анна его считает? Почему развалился первый брак актрисы?

Судьба Анны изменилась в один миг:

Марк Анатольевич Захаров пришел на наш спектакль «Доходное место». И спектакль в тот вечер был хорошим, все задалось. Пошли слухи, что Марк Анатольевич про меня спрашивает…

Захаров не просто спрашивал — он пригласил ее играть в постановке легендарного «Ленкома». Не последнюю роль в этом сыграл Александр Лазарев-младший . Какую? Подробности в программе расскажет сама актриса.

Если с театром, наконец, все более или менее сложилось, то кино всегда было болью Анны — режиссеры будто не замечали ее.

— Кино меня очень поздно встретило. Сериал «Склифосовский», в общем-то, — самое начало моей киножизни.

Сейчас, по словам самой актрисы, в ее жизни все складывается счастливо — и карьера, и второй брак. Особая радость и гордость Якуниной — ее дочери.

— Я смотрю на дочерей и думаю: как же они на меня не похожи, вообще! Горжусь ими. Если я и сделала что-то прекрасное, то это они. Старшая, Настя, художник. А младшая, Маша, — актриса. Она очень хотела и с третьего раза поступила в ГИТИС.