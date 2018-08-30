Ещё
В Малом театре открывается новый сезон
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

В Малом театре открывается новый сезон 

FashionTime 13 часов назад
Фото: FashionTime
Малый театр открывает новый театральный сезон, 263-ий по счету. В новом сезоне зрители смогут увидеть постановки таких режиссеров, как Илан Ронен, Александр Коручеков и Адольф Шапиро. В этом сезоне начнется работа над следующими пьесами: «Перед заходом солнца» Герхарта Гауптмана, «Царь. Государственный переворот» С. Ю. Рыбаса, «Красавец мужчина» А. Н. Островского.
В ближайших планах восстановление детского спектакля «Сказка о царе Салтане» А. С. Пушкина. К юбилею Людмилы Поляковой, который пройдет в январе 2019 года, по ее просьбе, будет поставлен спектакль «Дальше — тишина» по пьесе Вины Дельмар.
Откроется 263-ий сезон в Малом театре 2 сентября спектаклем «Горе от ума» в постановке Сергея Женовача с Юрием Соломиным в роли Фамусова.
FashionTime: последние новости
Как провести выходные в Москве В отеле из фильма «Один дома» появился «номер Кевина» Топ-10: чудеса "Гарри Поттера"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности
У Еременко и Бондарчук не получался интим4
Из-за коньяка Евстигнеев едва не сорвал съёмки13
Олега Ефремова дважды похищали со съёмок
Видео
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Самые эпатажные клипы российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
02:56
У Еременко и Бондарчук не получался интим
Кино
12:59
Мультяшки, которых признали секс-символами
Кино
05:16
Что стало с актерами сериала «Бедная Настя»
Кино
05:00
Ленты, где подростков сыграли взрослые актёры
Кино
11:28
Спецэффекты, которые сильно изменили актеров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение