В Малом театре открывается новый сезон 

Малый театр открывает новый театральный сезон, 263-ий по счету. В новом сезоне зрители смогут увидеть постановки таких режиссеров, как Илан Ронен, Александр Коручеков и Адольф Шапиро. В этом сезоне начнется работа над следующими пьесами: «Перед заходом солнца» Герхарта Гауптмана, «Царь. Государственный переворот» С. Ю. Рыбаса, «Красавец мужчина» А. Н. Островского.
В ближайших планах восстановление детского спектакля «Сказка о царе Салтане» А. С. Пушкина. К юбилею Людмилы Поляковой, который пройдет в январе 2019 года, по ее просьбе, будет поставлен спектакль «Дальше — тишина» по пьесе Вины Дельмар.
Откроется 263-ий сезон в Малом театре 2 сентября спектаклем «Горе от ума» в постановке Сергея Женовача с Юрием Соломиным в роли Фамусова.