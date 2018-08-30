Насколько больше мест стало в архангельском Театре кукол?

Архангельский кукольный театр уже отремонтировали. Станет ли он принимать больше посетителей?

В новом здании Архангельского театра кукол новоселье — на минувшей неделе состоялось собрание труппы. Новый сезон откроется 5 октября.

«Я всю ночь не спал, очень волнуюсь. В нашей жизни начинается совершенно новый этап. Огромное спасибо актёрам, которые столько вынесли на себе за эти три года. Главное, что теперь у нас есть крыша над головой», — сказал художественный руководитель театра Дмитрий Лохов

Реконструкция здания театра кукол длилась три года. Для театра возвели пристройку сценическо-зрительского комплекса и реконструировали существующее здание, количество мест в зрительных залах стало больше: в большом зале 208 мест, а малом — 122.