В Струковском саду прошел фестиваль уличного искусства

Лучше, чем ожидали

"Ярмарки, — предупреждали организаторы, — не будет. Времени на подготовку было крайне мало, чуть больше месяца, вместо привычных шести". Но была и ярмарка, к воскресенью она собралась, и с деревьев, словно елочные игрушки, свисали воздушные шары с плетеными корзинами (как примета фестиваля), на аллеях Струковского гостей развлекали ходулисты с крыльями и без, фрики, мимы и, как всегда, мастер Хох — художник Александр Хохлов мастерил с детьми шляпы-цилиндры в стиле стим-панк.

"Все прошло лучше, чем ожидали", — сказал уже на следующий день самый главный человек на фестивале Игорь Шадрин . Несмотря на все сложности, организаторам удалось привезти именно те театры, которые не получалось в предыдущие годы. Это и питерский театр «Небесная карусель» с одноименным спектаклем, птицы счастья цвета ультрамарин открывали фестиваль. Это и московский «Унисон», в субботу дуэт из Москвы показал спектакль «Я играю на краю», состоящий из миниатюр — как поэтических, претендующих на философию, так и почти скабрезных, вероятно, с расчетом на самую разную публику. Приехал в этом году артист из Чили Murmuyo и питерский Baron Whip-Show с кнут-шоу. И театр De Buffo из Уфы.

Уличный фестиваль был озорным, порой хулиганским, однозначно громким, за это отвечал коллектив барабанов Sambara, порой и на грани фола. Артист из Чили в какой-то момент начал снимать со зрителей обувь и раскидывать ее по парку, и было немного страшно и за зрителей, рискующих уйти в одном ботинке, и за самого актера — мальчик, настроенный весьма сурово, долго и пристально смотрел на Murmuyo. Но обошлось, кажется, — все нашли свои куртки, туфли, кепки, а в финале мим неожиданно начал обливать всех водой, правда, потом сам подставил свою голову и грудь под водный удар. Все бы ничего, но в субботу вечером было нежарко.

В течение двух дней Baron Whip-Show демонстрировал кнут-шоу. Словно зеленых змей, доставал он из чемодана кнуты, а потом размахивал с таким свистом ("со скоростью звука", — пояснял барон), что находиться поблизости казалось опасно. Кнутом артист выбивал из-под металлической тарелки крышки от бутылок и даже сторублевую купюру. А из рук добровольцев — красные флажки. Не сказать, что очень сложный трюк, но все было обставлено с таким артистизмом, что публика была благодарна.

Древняя легенда гласит

Сам же театр «Пластилиновый дождь» показал несколько спектаклей, включая «Обряд». В основе сюжета, как уверяют авторы, — древняя славянская легенда о том, как состарившийся Леший ищет себе преемника. Спектакль зрелищный, но немного пугающий.

За и против «Обряда» в группе фестиваля развернулась серьезная полемика, и если у одних на представлении по спинам бегали мурашки от восторга (тут звучали сравнения со средневековым карнавалом, дионисиями и мистериями), то у других — от ужаса. «Детей уводили с представления…» — писали комментаторы. И хотя в афише фестиваля стояло возрастное ограничение 12+, как выяснилось, не все это читали.

"Обряд" действительно зрелище немного страшноватое, но фееричное и красочное. В 2017 г. театр презентовал свой спектакль в парке Гагарина. Герои уличного представления — ведьмы, волколаки и лесные духи. Артисты, облаченные в меха и перья, воздушные ткани и грубый лен, на высоких ходулях фехтовали, сражались, кружили в лучах прожекторов, и все это завораживало. К слову, в прошлом году костюмы к этому спектаклю взяли Гран-при на Поволжских сезонах Александра Васильева

Еще один свой спектакль, который показал на фестивале театр «Пластилиновый дождь» — «Между завтра и вчера». Спектакль-шествие, спектакль-бродилка, в котором театр попытался освоить помимо главной сцены у грота и остальное пространство Струковского. Например, лестницу, с нее рыбак забрасывал огромный крючок с наживкой, и на него попадалась рыбка, конечно, из числа зрителей. С самой большой рыбой (внушительных размеров мужчиной) артисты сфотографировались на память, подняв его на руки, словно судака.

Герои спектакля — возможно, бродячие артисты, а может, венгерские, молдавские, русские, сербские крестьяне, но что-то народное присутствовало в костюмах клечато-оранжево-меховых, немного потрепанных в долгом пути. Артисты въезжали на арену, громоздясь на огромном велосипеде (или же велокарете?). А после небольшого представления отправлялись в шествие по парку, увлекая за собой публику. Что находится между вчера и завтра? Думаете, сегодня? Нет, между вчера и завтра лежит путь, где вас могут встретить удача, любовь, неожиданное знакомство или ребенок, которого нужно накормить, напоить и спать уложить. Трое растерянных зрителей так и остаются стоять с незнакомой девочкой на руках посреди аллеи, а шествие отправляется дальше. А потом происходит битва суперменов, а еще хоровое пение, и в конце загадочная карета в стиле стим-панк уезжает прочь, оставляя насмеявшихся вдоволь и уже опечаленных расставанием зрителей. До следующего «Пластилинового дождя». Который, все надеются, пройдет в конце следующего августа в Струковском саду не в новом, а в своем обычном формате.