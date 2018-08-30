Артистка цыганского театра «Ромэн» попала в нейрохирургию из-за нападения ревновавшего коллеги

По словам собеседника агентства, вечером 29 августа в нейрохирургическое отделение ГКБ им. С. Боткина доставили 43-летнюю Зинаиду Осипову — драматическую актрису и скрипачку театра «Ромэн», расположенного на Ленинградском проспекте.

«В ходе проверки выяснилось, что после окончания спектакля коллега пострадавшей, Руслан Румянцев, встретил женщину на лестничной клетке театра и на почве ревности схватил ее за волосы и ударил лбом о перила лестницы. По предварительным данным, артистка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга», — сказал источник.

Источник добавил, что З. Осипова отказалась писать заявление в полицию. Тем не менее в МВД выясняют обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.