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Артистка цыганского театра «Ромэн» попала в нейрохирургию из-за нападения ревновавшего коллеги
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Артистка цыганского театра «Ромэн» попала в нейрохирургию из-за нападения ревновавшего коллеги 

Агентство «Москва» + ещё 1 13 часов назад
Столичная полиция разбирается в обстоятельствах нападения на артистку цыганского театра «Ромэн» после спектакля, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, вечером 29 августа в нейрохирургическое отделение ГКБ им. С. Боткина доставили 43-летнюю Зинаиду Осипову — драматическую актрису и скрипачку театра «Ромэн», расположенного на Ленинградском проспекте.
«В ходе проверки выяснилось, что после окончания спектакля коллега пострадавшей, Руслан Румянцев, встретил женщину на лестничной клетке театра и на почве ревности схватил ее за волосы и ударил лбом о перила лестницы. По предварительным данным, артистка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга», — сказал источник.
Источник добавил, что З. Осипова отказалась писать заявление в полицию. Тем не менее в МВД выясняют обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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