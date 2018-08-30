Буккроссинг и свободный микрофон ждут гостей литературного фестиваля «Смыслы» в Нижегородской области

фото из архива редакцииБуккроссинг и свободный микрофон ждут гостей литературного фестиваля «Смыслы» в Нижегородской области1 сентября с 11:00 до 19:00 в Александровском саду пройдет литературный фестиваль «Смыслы». В этом году литературная площадка для читающих нижегородцев и гостей города будет организована в рамках молодежного фестиваля «Высота».

«Смыслы» — это открытое пространство для отдыха, общения, творчества и прогулок. Место, объединившее под открытым небом литературу, музыку, технологии виртуальной реальности, изобразительное и хореографическое искусство.

Гостей фестиваля ждут встречи с нижегородскими писателями, мастер-классы от представителей молодежной культуры города, концерт с участием нижегородских групп и исполнителей, презентация новых книг, зоны для отдыха и чтения, буккроссинг, VR-уроки мировой художественной культуры, креативные площадки от организаторов и партнеров фестиваля. Свободный микрофон, где все желающие смогут прочитать со сцены произведения любимых писателей и поэтов или авторские стихи.

На сцене: Анна Лукшина, джаз-квартет, нижегородский экспериментальный театр «NEXT», Алёна Каракетова, Ира PSP.

Партнеры фестиваля: IKEA , МЕГА, Geometria, клуб «Горький Комикс», школа танца «Белламира».

ПРОГРАММА ЛИТЕРАТУРНОГО ФЕСТИВАЛЯ «СМЫСЛЫ»

#ЧитайГорький

ЛЕКТОРИЙ:

11.00-12.30 — «свободный микрофон» от участников «Слета молодых литераторов»

12.30-13.30 — мастер-класс Нины Прибутковской «Изменим мир к лучшему» — импровизационное сочинение пьесы по мотивам известных произведений совместно со зрителем.

13.30-14.00 — литературная встреча с Д. П. Бирманом

14.00-15.00 — творческая встреча с писателем Денисом Осокиным (автор повести «Овсянки», сценарист фильма «Небесные жены луговых мари»)

15.00-15.30 — выступление учеников писательской школы Нины Прибутковской

15.30-16.30 — творческая встреча с писателем Денисом Черновым

16.30-18.00 — «свободный микрофон» от участников «Слета молодых литераторов» и экспериментального театра «NEXT»

СЦЕНА:

11.00-11.50 — джаз-квартет

11.50-12.30 — нижегородская джазовая вокалистка, композитор и аранжировщик Анна Лукшина

12.30-13.00 — презентация книги о ВЛКСМ

13.00-14.00 — дефиле литературных героев: демонстрация танцев XIX века участниками школы бального танца «Белламира» (принять участие могут все желающие)

14.00-15.00 — нижегородская певица Алена Каракетова

15.00-16.00 — тренинг по биоэнергетике от педагога экспериментального театра «NEXT» Сергея Шатохина (уникальные славянские методики)

16.00-17.00 — мастер-класс и флэшмоб педагога экспериментального театра «NEXT» Алексея Харитонычева (хореограф, постановщик и актёр спектаклей «Samsara» и «Volkstheater» в Германии, участник шоу «Танцы на ТНТ»)

17.00-18.00 — чтение авторской поэзии «Формы рифмы»

18.00-19.00 — Ира PSP (рэп, битбокс)

ШАТЕР 1:

11.00-14.00 — кроссворд «Занимательная наука»

11.00-14.00 — «Пушкинский уголок» (пазлы по сказкам Пушкина, обводное письмо по прописям Пушкина)

14.00-16.00 — литературные викторины «Эпоха Горького» и «Я сам обманываться рад»

14.00-16.00 — мастер-класс «Письмена сквозь времена» (письмо на разных языках, оформление открыток)

16.00-18.00 — викторина «Литературная карта мира»

16.00-18.00 — «Блиц international» (5 тематических блоков с вопросами на знание зарубежной литературы)

16.00-18.00 — игротека (настольные игры «Данетки», «Падающая башня», «Уно»)

ШАТЕР 2:

11.00-11.30 — квест «Привет из королевства Швеция»

11.30-14.30 — летняя литературная беседка (книжные интерактивы, мастер-классы, театральная пластика)

14.30-15.00 — квест «Привет из королевства Швеция»

15.00-17.30 — игротека (настольные игры, литературная «Мафия»)

17.30-18.00 — квест «Привет из королевства Швеция»

КРЕАТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ ОТ ПАРТНЕРОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ ФЕСТИВАЛЯ:

11.00-16.00 — буккроссинг Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им. В. И. Ленина

11.00-18.00 — выставка комиксов клуба «ГорькийКомикс»

11.00-18.00 — VR-капсула от парка виртуальных приключений «Телепортация»

11.00-19.00 — выставка новой литературы от нижегородских издательств «Читальня в Александровском саду»

11.00-19.00 — литературное пространство для встреч МЕГИ и ИКЕА: знакомство с библиотекой запахов, звуков и вкусов осени, чаепитие с домашним вареньем и чтением стихов.

12.00-18.00 — Spray art show — картины баллончиками

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