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Буккроссинг и свободный микрофон ждут гостей литературного фестиваля «Смыслы» в Нижегородской области
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Буккроссинг и свободный микрофон ждут гостей литературного фестиваля «Смыслы» в Нижегородской области 

Нижегородская правда 13 часов назад
фото из архива редакцииБуккроссинг и свободный микрофон ждут гостей литературного фестиваля «Смыслы» в Нижегородской области1 сентября с 11:00 до 19:00 в Александровском саду пройдет литературный фестиваль «Смыслы». В этом году литературная площадка для читающих нижегородцев и гостей города будет организована в рамках молодежного фестиваля «Высота».
«Смыслы» — это открытое пространство для отдыха, общения, творчества и прогулок. Место, объединившее под открытым небом литературу, музыку, технологии виртуальной реальности, изобразительное и хореографическое искусство.
Гостей фестиваля ждут встречи с нижегородскими писателями, мастер-классы от представителей молодежной культуры города, концерт с участием нижегородских групп и исполнителей, презентация новых книг, зоны для отдыха и чтения, буккроссинг, VR-уроки мировой художественной культуры, креативные площадки от организаторов и партнеров фестиваля. Свободный микрофон, где все желающие смогут прочитать со сцены произведения любимых писателей и поэтов или авторские стихи.
Специальные гости лектория «Смыслов»: писатель, автор повести «Овсянки», сценарист фильма «Небесные жены луговых мари» Денис Осокин, автор и организатор Международного литературного фестиваля им. М. Горького Дмитрий Бирман, нижегородский прозаик, автор книги «Митя. Повесть о первой любви» Денис Чернов.
На сцене: Анна Лукшина, джаз-квартет, нижегородский экспериментальный театр «NEXT», Алёна Каракетова, Ира PSP.
Партнеры фестиваля: IKEA, МЕГА, Geometria, клуб «Горький Комикс», школа танца «Белламира».
ПРОГРАММА ЛИТЕРАТУРНОГО ФЕСТИВАЛЯ «СМЫСЛЫ»
#ЧитайГорький
ЛЕКТОРИЙ:
11.00-12.30 — «свободный микрофон» от участников «Слета молодых литераторов»
12.30-13.30 — мастер-класс Нины Прибутковской «Изменим мир к лучшему» — импровизационное сочинение пьесы по мотивам известных произведений совместно со зрителем.
13.30-14.00 — литературная встреча с Д. П. Бирманом
14.00-15.00 — творческая встреча с писателем Денисом Осокиным (автор повести «Овсянки», сценарист фильма «Небесные жены луговых мари»)
15.00-15.30 — выступление учеников писательской школы Нины Прибутковской
15.30-16.30 — творческая встреча с писателем Денисом Черновым
16.30-18.00 — «свободный микрофон» от участников «Слета молодых литераторов» и экспериментального театра «NEXT»
СЦЕНА:
11.00-11.50 — джаз-квартет
11.50-12.30 — нижегородская джазовая вокалистка, композитор и аранжировщик Анна Лукшина
12.30-13.00 — презентация книги о ВЛКСМ
13.00-14.00 — дефиле литературных героев: демонстрация танцев XIX века участниками школы бального танца «Белламира» (принять участие могут все желающие)
14.00-15.00 — нижегородская певица Алена Каракетова
15.00-16.00 — тренинг по биоэнергетике от педагога экспериментального театра «NEXT» Сергея Шатохина (уникальные славянские методики)
16.00-17.00 — мастер-класс и флэшмоб педагога экспериментального театра «NEXT» Алексея Харитонычева (хореограф, постановщик и актёр спектаклей «Samsara» и «Volkstheater» в Германии, участник шоу «Танцы на ТНТ»)
17.00-18.00 — чтение авторской поэзии «Формы рифмы»
18.00-19.00 — Ира PSP (рэп, битбокс)
ШАТЕР 1:
11.00-14.00 — кроссворд «Занимательная наука»
11.00-14.00 — «Пушкинский уголок» (пазлы по сказкам Пушкина, обводное письмо по прописям Пушкина)
14.00-16.00 — литературные викторины «Эпоха Горького» и «Я сам обманываться рад»
14.00-16.00 — мастер-класс «Письмена сквозь времена» (письмо на разных языках, оформление открыток)
16.00-18.00 — викторина «Литературная карта мира»
16.00-18.00 — «Блиц international» (5 тематических блоков с вопросами на знание зарубежной литературы)
16.00-18.00 — игротека (настольные игры «Данетки», «Падающая башня», «Уно»)
ШАТЕР 2:
11.00-11.30 — квест «Привет из королевства Швеция»
11.30-14.30 — летняя литературная беседка (книжные интерактивы, мастер-классы, театральная пластика)
14.30-15.00 — квест «Привет из королевства Швеция»
15.00-17.30 — игротека (настольные игры, литературная «Мафия»)
17.30-18.00 — квест «Привет из королевства Швеция»
КРЕАТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ ОТ ПАРТНЕРОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ ФЕСТИВАЛЯ:
11.00-16.00 — буккроссинг Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им. В. И. Ленина
11.00-18.00 — выставка комиксов клуба «ГорькийКомикс»
11.00-18.00 — VR-капсула от парка виртуальных приключений «Телепортация»
11.00-19.00 — выставка новой литературы от нижегородских издательств «Читальня в Александровском саду»
11.00-19.00 — литературное пространство для встреч МЕГИ и ИКЕА: знакомство с библиотекой запахов, звуков и вкусов осени, чаепитие с домашним вареньем и чтением стихов.
12.00-18.00 — Spray art show — картины баллончиками
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