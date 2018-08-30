Театр «Вера» откроет новый сезон спектаклем по мотивам рассказа Максима Горького

Театр «Вера» откроет новый сезон премьерой спектакля «Пламя Данко».

Автор инсценировки и режиссер Елена Лопухинская задумала создать спектакль пластический, наполненный сильными романтическими эмоциями и юношеским максимализмом.

Легенда о Ларре и Данко, взятая за сюжетную основу постановки, обрастает множеством подробностей и персонажей. Художник Андрей Михайлов поселил героев в пространство то ли далекого прошлого, то ли возможного будущего. Это мир, состоящий из обломков прошлых цивилизаций, совсем новый, но идущий по знакомому нам пути. В людских сердцах начинают биться страх и любовь, гордыня и милосердие, жажда свободы и необходимость прощения. Балетмейстер Лидия Акинина создает мощные пластические картины рождения племени людей, охоты, жертвоприношения, ритуального служения, неожиданной смерти. Музыкальное сопровождение композитора Марка Булошникова развивается вместе с героями от звукового хаоса до стройной мелодии финальной песни Данко. Свет любви к девушке Линойе дает Данко силы противостоять жестокой гордыне Ларры и рассеять тьму в душах людей. А память об этих героях передается из уст в уста, чтобы осветить путь новым поколениям людей.

Спектакль будет интересен молодежной аудитории, вызывать споры и обсуждения, обращать внимание подростков на раннее творчество Максима Горького.

Автор инсценировки и режиссер — Елена Лопухинская, композитор — Марк Булошников, художник-постановщик — Андрей Михайлов.

Режиссер по пластике — член Совета ЮНЕСКО по хореографии, лауреат Премии Нижнего Новгорода.

Сезон театр открывает сезон в обновленном здании на Мещерском бульваре Спектакль создан на средства ежегодной культурной премии «Перо Жар-Птицы», учрежденной ООО «Столица Нижний», лауреатом которой коллектив «Веры» стал в декабре.

Легенду в 2-х действиях по мотивам рассказа Максима Горького «Старуха Изергиль» покажут 19, 20 и 21 сентября

Начало спектаклей в 18.00 (12+)