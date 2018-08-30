Театр «Вера» откроет новый сезон спектаклем по мотивам рассказа Максима Горького 

Театр «Вера» откроет новый сезон премьерой спектакля «Пламя Данко».
Автор инсценировки и режиссер Елена Лопухинская задумала создать спектакль пластический, наполненный сильными романтическими эмоциями и юношеским максимализмом.
Легенда о Ларре и Данко, взятая за сюжетную основу постановки, обрастает множеством подробностей и персонажей. Художник Андрей Михайлов поселил героев в пространство то ли далекого прошлого, то ли возможного будущего. Это мир, состоящий из обломков прошлых цивилизаций, совсем новый, но идущий по знакомому нам пути. В людских сердцах начинают биться страх и любовь, гордыня и милосердие, жажда свободы и необходимость прощения. Балетмейстер Лидия Акинина создает мощные пластические картины рождения племени людей, охоты, жертвоприношения, ритуального служения, неожиданной смерти. Музыкальное сопровождение композитора Марка Булошникова развивается вместе с героями от звукового хаоса до стройной мелодии финальной песни Данко. Свет любви к девушке Линойе дает Данко силы противостоять жестокой гордыне Ларры и рассеять тьму в душах людей. А память об этих героях передается из уст в уста, чтобы осветить путь новым поколениям людей.
Спектакль будет интересен молодежной аудитории, вызывать споры и обсуждения, обращать внимание подростков на раннее творчество Максима Горького.
В роли Данко — артист Дмитрий Суханов.
В ролях: Галина Быкова, Александр Георгиев, Сергей Голышев, Владимир Джумок, Анастасия Дудоладова, Михаил Жулев, Дмитрий Зайцев, Юлия Залетина, Денис Зиненко, Константин Еремеев, Сергей Иордан, Ирина Карамышева, Татьяна Кириллова, Анна Королькова, Ксения Кошелева, Ольга Куклина, Наталья Лемешевская, Мария Митрофанова, Вадим Пьянов, Алексей Степанушкин, Дмитрий Суханов, Александра Трушкина, Дарья Федорова, Андрей Хозяев, Наталья Червякова, Олег Юлов.
Автор инсценировки и режиссер — Елена Лопухинская, композитор — Марк Булошников, художник-постановщик — Андрей Михайлов.
Режиссер по пластике — член Совета ЮНЕСКО по хореографии, лауреат Премии Нижнего Новгорода.
Сезон театр открывает сезон в обновленном здании на Мещерском бульваре Спектакль создан на средства ежегодной культурной премии «Перо Жар-Птицы», учрежденной ООО «Столица Нижний», лауреатом которой коллектив «Веры» стал в декабре.
Легенду в 2-х действиях по мотивам рассказа Максима Горького «Старуха Изергиль» покажут 19, 20 и 21 сентября
Начало спектаклей в 18.00 (12+)