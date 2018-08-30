Ещё
Почта снова начнет принимать платежи за свет
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Почта снова начнет принимать платежи за свет 

Карельские вести 12 часов назад
Фото: Карельские вести
Главные темы дня в выпуске новостей на «Радио Дача Петрозаводск».
В Карелии почта снова начнет принимать платежи за свет. В «ТНС-Энерго Карелия» сообщили о возобновлении приема платежей за потребленную электроэнергию от населения в отделениях «Почты России» с 1 сентября этого года. Вступающий в силу договор между организациями обеспечивает населению возможность внесения платы наличными средствами во всех почтовых отделениях.
В администрации Петрозаводска подвели итоги подготовки школ и детских садов к новому учебному году. На 1 сентября в городе будут действовать 120 образовательных организаций. Почти 77 миллионов рублей было направлено из городского бюджета на подготовку зданий, 33 миллиона из них — на ремонт. В школы в новом учебном году пойдут более 25 тысяч учеников, в детские сады — 16,5 тысячи воспитанников. Руководитель управления образования добавила, что школы Петрозаводска полностью обеспечены учебниками.
В преддверии нового театрального сезона в Музыкальном театре Карелии помоют огромную люстру, висящую в зрительном зале. Как рассказали в театре, на каникулах в учреждении проводился ремонт здания, внутренних помещений и сценического оборудования. По традиции летняя генеральная уборка закончится наведением чистоты на люстре зрительного зала, которая весит три четверти тонны. Намоют все двести лампочек и семнадцать с половиной тысяч хрустальных подвесок! Новый сезон откроется 29 сентября балетом «Коппелия» — авторским спектаклем Кирилла Симонова, премьера которого состоялась в июле.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Дни рождения 30 августа Датский уголок 31 августа Взгляд через призму: как Ирина Безрукова провела свой отпуск на Лазурном берегу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности
У Еременко и Бондарчук не получался интим4
Самые тошнотворные фильмы в истории кино3
Из-за коньяка Евстигнеев едва не сорвал съёмки13
Видео
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Самые эпатажные клипы российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
02:56
У Еременко и Бондарчук не получался интим
Кино
12:59
Мультяшки, которых признали секс-символами
Кино
05:16
Что стало с актерами сериала «Бедная Настя»
Кино
05:00
Ленты, где подростков сыграли взрослые актёры
Кино
11:28
Спецэффекты, которые сильно изменили актеров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение