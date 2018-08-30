Главные темы дня в выпуске новостей на «Радио Дача Петрозаводск».
В Карелии почта снова начнет принимать платежи за свет. В «ТНС-Энерго Карелия» сообщили о возобновлении приема платежей за потребленную электроэнергию от населения в отделениях «Почты России» с 1 сентября этого года. Вступающий в силу договор между организациями обеспечивает населению возможность внесения платы наличными средствами во всех почтовых отделениях.
В администрации Петрозаводска подвели итоги подготовки школ и детских садов к новому учебному году. На 1 сентября в городе будут действовать 120 образовательных организаций. Почти 77 миллионов рублей было направлено из городского бюджета на подготовку зданий, 33 миллиона из них — на ремонт. В школы в новом учебном году пойдут более 25 тысяч учеников, в детские сады — 16,5 тысячи воспитанников. Руководитель управления образования добавила, что школы Петрозаводска полностью обеспечены учебниками.
В преддверии нового театрального сезона в Музыкальном театре Карелии помоют огромную люстру, висящую в зрительном зале. Как рассказали в театре, на каникулах в учреждении проводился ремонт здания, внутренних помещений и сценического оборудования. По традиции летняя генеральная уборка закончится наведением чистоты на люстре зрительного зала, которая весит три четверти тонны. Намоют все двести лампочек и семнадцать с половиной тысяч хрустальных подвесок! Новый сезон откроется 29 сентября балетом «Коппелия» — авторским спектаклем Кирилла Симонова, премьера которого состоялась в июле.
По материалам: ptzgovorit.ru