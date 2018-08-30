Почта снова начнет принимать платежи за свет

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В Карелии почта снова начнет принимать платежи за свет. В «ТНС-Энерго Карелия» сообщили о возобновлении приема платежей за потребленную электроэнергию от населения в отделениях « Почты России » с 1 сентября этого года. Вступающий в силу договор между организациями обеспечивает населению возможность внесения платы наличными средствами во всех почтовых отделениях.

В администрации Петрозаводска подвели итоги подготовки школ и детских садов к новому учебному году. На 1 сентября в городе будут действовать 120 образовательных организаций. Почти 77 миллионов рублей было направлено из городского бюджета на подготовку зданий, 33 миллиона из них — на ремонт. В школы в новом учебном году пойдут более 25 тысяч учеников, в детские сады — 16,5 тысячи воспитанников. Руководитель управления образования добавила, что школы Петрозаводска полностью обеспечены учебниками.