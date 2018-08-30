Москвичи открыли мир университетских театров

С 20 по 24 августа в столице собрались представители молодежных театров из 30 стран мира: актеры, режиссеры, педагоги, продюсеры, театральные деятели. Молодежный форум подобного масштаба состоялся в России впервые.

Организатором выступил московский театр МОСТ — правопреемник Студенческого театра МГУ, первый студенческий театр России, получивший статус государственного. История Московского фестиваля началась в 1990 году, когда по инициативе директора Студенческого театра МГУ Ирины Большаковой впервые в России прошел Международный фестиваль университетских театров. МОСТ продолжил эту традицию и принял на конгрессе гостей из 30 стран.

Помимо спектаклей форум включал в себя научную программу конгресса, в рамках которой в НИТУ «МИСиС» проводились конференции, семинары, лекции, презентации и мастер-классы. В них приняли участие такие видные деятели искусства как: президент AITU-IUTA, профессор Урбинского университета Вито Минойя, ректор ГИТИСа Григорий Заславский , член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству Дмитрий Трубочкин , генеральный директор Международного института театра при ЮНЕСКО Тобиас Бьянконе.

На конгрессе выступили руководители и представители Международного института театра (Нью-Йорк, США), Института исследования театра и кино Словацкой академии наук (Братислава, Словакия), Школы визуальных и исполнительских искусств Университета Де Монфор (Лестер, Великобритания), Национального университета искусства (Буэнос-Айрес, Аргентина), Государственной консерватории Анкары при университете Хаджеттепе (Анкара, Турция), Высшей национальной консерватории драматического искусства (Париж, Франция), Университета Буффало (Буффало, США), Колледжа искусства LASALLE (Сингапур) и др., а также организаторы международных театральных фестивалей.

Спектакли для фестиваля отбирались на конкурсной основе экспертным советом, в который вошли руководители театра МОСТ, известные театральные критики и члены исполнительного комитета фестиваля из разных стран: критик и редактор Отдела культуры «МК» Марина Райкина , художественный руководитель Студии SounDrama и Центра драматургии и режиссуры Владимир Панков , Президент культурного центра Филиппин Арсенио Лизасо, профессор теории театра и театральной критики Монреальского университета Жан-Жак Ларрю.

Программа фестиваля состояла из трех тематических направлений. Документальные спектакли, основанные на реальном историческом материале: «4 Любы. Оттепель» (театр МОСТ) — мультижанровый портрет времени «внезапной» свободы и открытости новому миру; «Человек, перешедший реку» (театр Документа, Минск, Беларусь) — спектакль-документ в жанре экзерсисов с элементами «биомеханики» о режиссере-реформаторе Всеволоде Мейерхольде ; «Остановись, прохожий!» (Русский Молодежный театр «Inspire», Огре, Латвия) — музыкально-поэтическая композиция о судьбе Марины Цветаевой

Блок невербальных спектаклей, построенных на жесте, музыке и пластике составили: «Триптих» (театр «Карман», Кемерово, Россия), в котором студенты-технари раскрывают вечные темы, используя суперсовременные технологии; «Cafe» (студия-театр «Манекен», Челябинск, Россия). В современной интерпретации были поставлены классические произведения: шекспировские «Ромео и Джульетта. Сонет Бессмертной Любви» (театр-лаборатория «AlmaAlter», София, Болгария), ростановский «Сирано» (театр МОСТ), сюжет из древних мифов и преданий «Как пришла любовь к Хуану Тамаду» (театр Tanghalang Pilipino, Пасай, Филиппины). Cпектакли фестиваля можно было увидеть на трех сценических площадках: в театре МОСТ, в Театральном центре «Вишневый сад» и в Деловом и культурном комплексе Посольства Республики Беларусь в РФ.

По словам руководителя фестивальной программы конгресса, заместителя директора театра МОСТ Марианны Лемешко , благодаря Всемирному конгрессу мы еще раз убедились, что молодежные театры планеты не имеют границ. «Всех их объединяет любовь к театру, невероятный энтузиазм, фонтанирующий креатив и смелые творческие результаты. В потоке быстро меняющейся жизни нам необходимо было открыть, увидеть и понять мир университетских театров разных стран», — сказала она.