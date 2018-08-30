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Ревнивый артист избил актрису театра «Ромэн»
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Ревнивый артист избил актрису театра «Ромэн» 

Газета.Ru + ещё 11 35 минут назад
Фото: Газета.Ru
Коллега по сцене избил актрису Московского музыкального цыганского театра «Ромэн» Зинаиду Осипову, передает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах Москвы.
Женщина госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой. Как удалось выяснить полицейским, коллега подошел к актрисе после вечернего спектакля. На лестничной площадке он ударил ее лбом о перила. Предположительно, причиной нападения на женщину стала ревность.
Несмотря на побои, Зинаида Осипова отказалась писать заявление в полицию. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
Ранее сообщалось, что экс-чемпиона мира по боксу Джермена Тейлора арестовали за домашнее насилие.
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