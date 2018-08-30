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У арфы рядом с оперным театром появились стильные урны — их уже успели поцарапать
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У арфы рядом с оперным театром появились стильные урны — их уже успели поцарапать 

ngs.ru 12 часов назад
Фото: ngs.ru
У газона со скульптурой арфы рядом с Новосибирским театром оперы и балета появились новые урны.
Новые урны привезли в часть сквера перед оперным театром, где разбита клумба с арфой, сегодня, 30 августа. С одной из конструкций уже полностью сняли упаковку, остальные расставлены по кругу в местах будущей установки.
Урна представляет собой массивную конструкцию, каркас которой отлит из смеси цемента и каменной крошки, а борты обшиты деревянными плашками. Как обратил внимание корреспондент НГС, несмотря на тщательность упаковки, плашки с одной из сторон уже поцарапаны каким-то острым предметом.
На урне размещен знак, запрещающий бросать в неё окурки. Для этих целей на верхней части конструкции предусмотрено отдельное круглое отверстие.
Ранее здесь же около служебного входа в театр со стороны улицы Депутатской появились чёрные часы.
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