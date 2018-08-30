Ещё
Новосибирский спектакль «Дети солнца» с аншлагом покажут на фестивале в Театре наций
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Новосибирский спектакль «Дети солнца» с аншлагом покажут на фестивале в Театре наций 

ТАСС 11 часов назад
НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Спектакль по пьесе Горького «Дети солнца» новосибирского театра «Красный факел» еще до своей официальной премьеры, назначенной на 8 сентября, был выбран для показа на Международном фестивале-школе современного искусства «Территория» в октябре 2018 года. Как рассказал журналистам в четверг директор театра Александр Кулябин, все билеты на фестивальные показы в Театре наций в Москве уже проданы.
"В Москве на фестивале «Территория» сыграем «Дети солнца» в Театре наций, билеты уже все раскуплены. Нас там с удовольствием ждут, это такая большая честь — спектакль еще не вышел, а мы уже продаем билеты", — сказал директор театра, уточнив, что показы пройдут 14-15 октября.
Билеты на все премьерные показы спектакля «Дети солнца» в Новосибирске тоже уже проданы. По словам режиссера спектакля Тимофея Кулябина (режиссера постановки «Тангейзер» в Новосибирском театре оперы и балета и спектакля-лауреата премии Золотая маска" «Три сестры» — прим. ТАСС), пьесу Горького он выбрал из-за того, что она хорошо описывает ощущения людей на стыке времен. Чтобы «осовременить» пьесу, ее действие перенесли в 1999 год, а число персонажей значительно сократили.
"Пьеса была отредактирована довольно сильно, из нее вырезана вся крестьянская линия, ее просто не существует, то есть пьеса сократилась до 5-6 действующих лиц, которые выясняют отношения внутри себя Вот это ощущение слома времени, того, что приходит новое время, для меня было крайне важно в этой пьесе, и оно остается здесь", — отметил режиссер.
Новосибирский академический театр «Красный факел» — первый в городе, был организован в 1920 году. Театр был создан как воплощение сценических идей Мейерхольда, Станиславского, Таирова. В составе труппы 42 актера, спектакли «Красного факела» шесть раз номинировались на соискание Национальной театральной премии «Золотая маска».
ТАСС: последние новости
"Биеннале театрального искусства" пройдет в Москве и Санкт-Петербурге в начале сентября Открытие международного конкурса теноров "Хосе Каррерас Гран При" состоится 10 сентября Посол Италии в Москве: образ России на Западе искажен и не соответствует истине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности
У Еременко и Бондарчук не получался интим
Из-за коньяка Евстигнеев едва не сорвал съёмки13
Олега Ефремова дважды похищали со съёмок
Видео
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Самые эпатажные клипы российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
02:56
У Еременко и Бондарчук не получался интим
Кино
12:59
Мультяшки, которых признали секс-символами
Кино
05:16
Что стало с актерами сериала «Бедная Настя»
Кино
05:00
Ленты, где подростков сыграли взрослые актёры
Кино
11:28
Спецэффекты, которые сильно изменили актеров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение