Новосибирский спектакль «Дети солнца» с аншлагом покажут на фестивале в Театре наций

НОВОСИБИРСК, 30 августа. / ТАСС /. Спектакль по пьесе Горького «Дети солнца» новосибирского театра «Красный факел» еще до своей официальной премьеры, назначенной на 8 сентября, был выбран для показа на Международном фестивале-школе современного искусства «Территория» в октябре 2018 года. Как рассказал журналистам в четверг директор театра Александр Кулябин, все билеты на фестивальные показы в Театре наций в Москве уже проданы.

"В Москве на фестивале «Территория» сыграем «Дети солнца» в Театре наций, билеты уже все раскуплены. Нас там с удовольствием ждут, это такая большая честь — спектакль еще не вышел, а мы уже продаем билеты", — сказал директор театра, уточнив, что показы пройдут 14-15 октября.

Билеты на все премьерные показы спектакля «Дети солнца» в Новосибирске тоже уже проданы. По словам режиссера спектакля Тимофея Кулябина (режиссера постановки «Тангейзер» в Новосибирском театре оперы и балета и спектакля-лауреата премии Золотая маска" «Три сестры» — прим. ТАСС), пьесу Горького он выбрал из-за того, что она хорошо описывает ощущения людей на стыке времен. Чтобы «осовременить» пьесу, ее действие перенесли в 1999 год, а число персонажей значительно сократили.

"Пьеса была отредактирована довольно сильно, из нее вырезана вся крестьянская линия, ее просто не существует, то есть пьеса сократилась до 5-6 действующих лиц, которые выясняют отношения внутри себя Вот это ощущение слома времени, того, что приходит новое время, для меня было крайне важно в этой пьесе, и оно остается здесь", — отметил режиссер.

Новосибирский академический театр «Красный факел» — первый в городе, был организован в 1920 году. Театр был создан как воплощение сценических идей Мейерхольда, Станиславского, Таирова. В составе труппы 42 актера, спектакли «Красного факела» шесть раз номинировались на соискание Национальной театральной премии «Золотая маска».