Фестиваль «Круг света» — 2018

В программе традиционно одного из крупнейших событий культурной жизни в столице — фестиваля «Круг света» — на этот раз мультимедийное шоу и шоу пиротехники, светомузыкальная вечеринка, а также мастерские, панельные дискуссии и лекции.

21–23 сентября на Гребном канале будут показывать шоу «Карнавал света» — таинственную историю о странствующем празднике. 25 сентября там же пройдет закрытие фестиваля, посвященное «перекрестному» году Японии и России. На Театральной площади «экранами» световых шоу станут фасады Большого и Малого театров, а также РАМТа, что позволит создавать панорамные 270-градусные видеопроекции.

Традиционно насыщенной будет и программа фестиваля в парках — музее-заповеднике Коломенское и «Музее Победы», а также в Царицыне. Так, одним из элементов программы на Поклонной горе будет аудиовизуальное представление под музыку и песни военных лет. Гостей Царицына ждут история о путешествии птицы в знаменитые уголки земного шара и аудиовизуальный спектакль о будущем, в котором гармонично сосуществуют природа и технологии, а также инсталляции BIONIC PORTAL из светодиодных трубок, гармонично вписанные в среду парка.

В концертном зале «Мир» 22 сентября состоится соревнования между виджеями — конкурсантами Art Vision, а в Digital October 22–23 сентября пройдут мастерские, панельные дискуссии и лекции мировых специалистов по светодизайну и видеопроекции.

21–25 сентября, Москва