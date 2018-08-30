Новосибирский театр «Красный факел» готовит пять премьер

В первой декаде сентября в новосибирском театре «Красный факел» начинается новый сезон. Для труппы он станет 99-м.

Первой премьерой станет спектакль «Дети солнца» по одноименной пьесе Максима Горького. В этом году в стране отмечают 150-летие писателя, но в театре заявляют, что постановка не приурочена к юбилею, а была задумана главным режиссером театра Тимофеем Кулябиным еще несколько лет назад. Спектакль выйдет с пометкой «сценическая версия театра». Некоторые сцены полностью исключены, а действие перенесено в самый конец ХХ века.

Поскольку действие происходит в общежитии, первые два месяца репетиции проходили не на сцене, а в общежитии театра. Это должно добавить достоверности игре актеров.

«Немножко другая логика, если ты выходишь на сцену. Это большая площадка, где все равно соотносишь — где будет зритель, где партнеры. Все равно находишься в пространстве театра, даже если выстроишь на сцене комнату. А когда заходишь в реальную квартиру, ты не понимаешь в какую сторону играть, не видно, где зрители. Тогда у тебя немножко другая логика поведения. Не в какую сторону и каким ракурсом разговаривать, а как общаться так, чтобы это было максимально бытоподобно, жизнеподобно», — объяснил Тимофей Кулябин.

В течение сезона зрителей ждут новая детская сказка «Высоко» и детективная история «Вороньего хутора». На малой сцене ожидается премьера от режиссера Юрия Урнова . Он работает в Вашингтоне в театре Woolly Mammoth, но уже знаком новосибирским зрителям — в январе 2018 года состоялась премьера его спектакля «Поцелуй».

Весной ожидается еще одна премьера на главной сцене — историческая постановка «Шут Балакирев» по пьесе Григория Горина . В своей последней работе драматург обратился к придворной жизни времен Петра I.

«Это громадный спектакль, там заняты все, действующих лиц очень много. Мы уже давно работаем над этим спектаклем. Еще не приступали к репетициям, но постановщики уже серьезно работают — идут просчеты, готовится сценография, эскизы и т. д.», — рассказал директор театра «Красный факел» Александр Кулябин.

В течение всего сезона труппа планирует радовать не только новосибирских зрителей. Запланировано большое количество гастролей. В графике Белоруссия, Эстония, Швейцария, Германия, а также Москва, Астрахань, Ростов-на-Дону, Барнаул.

«Без гастролей никуда. Артисты должны ездить, узнавать мир. Узнавать страну», — отметил Александр Кулябин.

При этом руководство «Красного факела» не скрывает, что гастроли позволяют не только расширить кругозор артистов, но и помогают пополнить бюджет театра.