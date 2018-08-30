На «Коляда-театр» написали жалобу соседи по дому — Коляда ответил

На екатеринбургский «Коляда-театр» написали жалобу соседи по дому, в котором располагается учреждение по проспекту Ленина, 97. Конкретная суть претензий не ясна, но из Департамента по управлению муниципальным имуществом Екатеринбурга режиссеру Николаю Коляде пришла претензия, сообщает в четверг, 30 августа, «АиФ-Урал»

В письме от ДУМИ в адрес драматурга сообщается, что жалоба поступила непосредственно в департамент, а претензии жителей сводятся в целом к тому, что после 23.00 в театре шумно, что нарушает российское законодательство о соблюдении тишины. Дальше и в целом в письме дается пояснение о соблюдении закона и обязательствах «Коляда-театром» по муниципальному контракту.

Драматург написал ответное письмо на данное замечание, адресованное главе департамента Николаю Герасимову , в котором отрекся от полученных претензий. «Уважаемый Николай Михайлович! В ответ на Ваше письмо сообщаю, что все спектакли в „Коляде-театре“ заканчиваются до половины одиннадцатого вечера, а чаще всего и раньше. Проверить длительность спектаклей очень просто: все они выложены в интернете на Ютубе, начало спектаклей в 18-30 в будние дни, в выходные в 19 часов», — говорится в начале письма.

В ответ драматург предположил, что ночной шум, скорее всего, происходит от размещенного в том же здании кинотеатра «Искра» или от людей, который гуляют в ночное время по главному проспекту Екатеринбурга. «Я живу тоже в этом жоме в квартире 57. Я тоже жилец этого дома. У меня на окнах, выходящих на улицу Ленина, стоят пластиковые заглушки. Мне никто не мешает. Мне мешают алкоголики, которые сидят с утра до ночи во дворе дома, с другой стороны, и орут, пьют. Моя спальня окнами выходит во двор. Ноя не пишу в расположенный в этом же доме магазин „Красное и белое“ писем, чтобы они не продавали алкоголь. И из жильцов дома никто не пишет. Все терпят. Потому что понимают, что в этом случае можно получить», — добавил Николай Коляда.

В то же время режиссер обратил внимание властей на то, что фундамент здания давно проседает и требует ремонта, а актеры театра репетируют в сырых подвальных помещениях.