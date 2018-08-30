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Суд 31 августа рассмотрит вопрос о продлении ареста директору РАМТ
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Суд 31 августа рассмотрит вопрос о продлении ареста директору РАМТ 

РИА Новости + ещё 1 10 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Следствие просит продлить до середины октября домашний арест директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум по делу о «Седьмой студии», сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
"В суд поступило ходатайство о продлении домашнего ареста Апфельбаум на срок до 19 октября", — сказала она.
По ее словам, заседание назначено на 31августа на 9.30.
В мае 2017 года в столичном театре «Гоголь-центр» и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия». Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.
Затем под стражу был взят экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов и в начале октября 2017 года была переведена под домашний арест. Ее дело было выделено в отдельное производство.
Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.
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