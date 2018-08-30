Суд 31 августа рассмотрит вопрос о продлении ареста директору РАМТ

"В суд поступило ходатайство о продлении домашнего ареста Апфельбаум на срок до 19 октября", — сказала она.

По ее словам, заседание назначено на 31августа на 9.30.

Затем под стражу был взят экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский , а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов и в начале октября 2017 года была переведена под домашний арест. Ее дело было выделено в отдельное производство.