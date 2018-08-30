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Открыта регистрация в «Лабораторию современного зрителя»
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Открыта регистрация в «Лабораторию современного зрителя» 

Собака.ru 10 часов назад
Фото: Собака.ru
В 145 сезоне в Пермском театре оперы и балета начала работу «Лаборатория современного зрителя» — общедоступная бесплатная школа культурного образования для зрителей. «Лаборатория» объединит просветительские проекты, которые уже знакомы пермской публике: лекции перед спектаклями, творческие встречи, обсуждения и откроет множество новых возможностей глубже познакомиться с театральным и культурным контекстом.
В программе два направления: «Открытый мир» и «Открытый театр».
«Открытый мир»
Лекции и творческие встречи с участием ппермских, российских и мировых экспертов в различных сферах искусств. Вход на мероприятия свободный, но по обязательной предварительной регистрации.
«Открытый театр»
Направление для зрителей Пермской оперы, желающих получить максимально полное представление о театральной жизни. Проект включает в себя несколько циклов, каждый из которых посвящен конкретному событию театрального репертуара. Участие подразумевает посещение репетиций, количество мест на каждый цикл ограничено (прежде всего возможностями репетиционных площадок театра). Желающие посетят мастер-классы и семинары, познакомиться с внутренней жизнью театра, стать свидетелями репетиционного процесса и получить квалифицированную поддержку в освоении новой для себя сферы знаний.
Обязательное условие участия в событиях «Открытого театра» — приобретение билета на событие, которому он посвящен. Билет должен быть приобретен до вводной лекции. Для участия в событиях «Открытого мира» наличие билета необязательно.
*для всех студентов вход на события, которые проходят в рамках направления «Открытый театр», свободный. Чтобы попасть на открытые репетиция и другие события, достаточно предъявить студенческий билет.
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