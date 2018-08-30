О театре имени Ермоловой поговорили в библиотеке на Зеленоградской

В библиотеке № 26 района Ховрино прошла очередная встреча в театральной гостиной. На этот раз поговорили о Московском драматическом театре им. М. Н. Ермоловой.

— Театр образовался в 1937 году в результате слияния «Студии имени Ермоловой» с театром-студией под руководством Н. П. Хмелева. Этот коллектив связан с именами известных актеров и режиссеров Москвы — Орданского, Якута, Андреева, Верпаховского, Догилевой и Меньшикова. Наши гости посмотрели отрывки из полюбившихся и популярных спектаклей театра, — уточнили в библиотеке.

Напомним, библиотека № 26 находится по адресу ул. Зеленоградская, д. 27А. (ис)