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«Буду учиться на инязе!»: в юности Тимур Родригез побоялся провалить экзамены в театральный
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«Буду учиться на инязе!»: в юности Тимур Родригез побоялся провалить экзамены в театральный 

360tv.ru 10 часов назад
Фото: 360tv.ru
Карьера шоумена и телеведущего Тимура Родригеза начиналась с участия в самых разных телепроектах: были и КВН, и шоу «Один в один!», и «Ледниковый период». Но сейчас он все больше внимания уделяет музыке. Однако мало кто знает, что Тимур учился на преподавателя иностранных языков. Подробнее об этом он рассказал в интервью News.ru.
На вопрос о том, как Тимуру пришла мысль поменять профессию, он предложил сформулировать вопрос иначе — «как вообще возникла идея пойти на иняз?».
«Дело в том, что я очень любил английский язык, и люблю его до сих пор. Я не нашел в себе силы приехать попробовать поступить в театральный университет, и сказал, что буду учиться на инязе», — вспомнил Тимур.
Параллельно с учебой в институте будущий телеведущий пел, танцевал, играл в КВН и писал сценарии для солидных полуторачасовых спектаклей, которые состояли из 15 номеров. Их студенты показывали на оценку. Эти времена Тимур вспоминает с радостью. По его словам, «это была прекрасная школа».
Сейчас телеведущий признается, что работать по специальности и преподавать пока не планирует. Но иностранный язык ему все же пригодился: Тимур сам пишет песни на английском и на французском языках.
Еще один занимательный факт из жизни шоумена приводит издание: в 2001 году Тимур полетел в Нью-Йорк снимать репортажи на знаменитых башнях-близнецах. Это было 8 сентября, за три дня до трагедии. В тот год, кстати, телеведущий впервые в жизни отправился за границу.
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