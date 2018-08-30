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Неудобные соседи грозят закрыть «Коляда-театр»
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Неудобные соседи грозят закрыть «Коляда-театр» 

Уралинформбюро 10 часов назад
Фото: Уралинформбюро
На екатеринбургский «Коляда-Театр» пожаловались в горадминистрацию. По мнению жильцов дома №97 по проспекту Ленина, детище известного драматурга мешает им отдыхать своим шумом. Сканы предупредительного письма из мэрии и своего ответа чиновникам драматург опубликовал в соцсети Facebook, передает "Уралинформбюро".
В мэрии «Коляда-Театр» попросили соблюдать правила и нормы, обеспечивающие тишину и покой граждан по ночам, а также утром и вечером в выходные и праздничные дни, пригрозив административным штрафом. В случае неисполнения требований, по закону, учреждению грозит закрытие на 90 дней.
В ответном письме Николай Коляда пояснил, что представления заканчиваются самое позднее в 22.30, а пьющие пиво на лавочках перед театром являются совершенно посторонними людьми, а никак не актерами или зрителями. Более того, раньше в помещениях, которые сейчас занимают актеры, размещался кинотеатр «Искра», но почему-то шум синематографа не мешал никому из жильцов, сетует он.
Фильм с участием актеров «Коляда-Театра» выдвинули на «Оскар»
Режиссер и сам живет в этом же доме. Его беспокоят «алкоголики, которые сидят с утра до ночи во дворе дома, с другой стороны, и орут, пьют», однако, уточнил Николай Коляда, он не пишет писем в расположенный по соседству с театром магазин «Красное и Белое» с просьбой перестать торговать спиртным.
В числе других проблем здания на проспекте Ленина, 97 драматург указал затопленный подвал и разрушающийся фундамент, которые никого не интересуют.
Также на сайте: После «бунта» жильцов работы у «Коляда Театра» встали На артистов «Коляда-театра» наложили проклятье «Перпетум театрале» Николая Коляды. Разговор с «изобретателем» нового театра
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