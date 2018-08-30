Киноконцерт «Вестсайдская история» пройдет в Московской консерватории 16 ноября

Киноконцерт «Вестсайдская история» пройдет 16 ноября в сопровождении симфонического оркестра «Русская Филармония» под управлением голландского дирижера Эрнста Ван Тила.

Это эксклюзивная возможность насладиться классикой Голливуда и музыкой Бернстайна в исполнении одного из сильнейших оркестров страны. Ранее киноконцерт «Вестсайдская история» был с успехом представлен в США, Англии, Италии, Франции и Швейцарии. В России, ровно как и в СНГ, показ «Вестсайдской истории» в подобном формате пройдет впервые.

Американский мюзикл «Вестсайдская история» поставлен по мотивам «Ромео и Джульетты» Уильяма Шекспира . Место действия перенесено из романтической Вероны в Нью-Йорк ХХ века, а вместо Монтекки и Капулетти в сюжете задействованы две молодежные группировки. Идея создания новой версии одного из главных произведений мировой литературы принадлежит Леонарду Бернстайну, он же написал музыку. Сценарием занимался Артур Лорентс , словами к песням — Стивен Сондхайм . Премьера состоялась 26 сентября 1957 года.

Успех мюзикла был настолько велик, а переработанный сюжет так непредсказуем, что режиссер Роберт Уайз решил создать экранизацию. Впоследствии его фильм удостоился десяти премий «Оскар» и трех премий «Золотой глобус».

Организовать киноконцерт было бы невозможно без поддержки компании MGM, которая проделала огромную работу, чтобы убрать музыку со звуковой дорожки 1960-х годов. Благодаря этому «Вестсайдская история» смогла зазвучать на новом, до этого недостижимом уровне.

Подробнее о киноконцерте «Вестсайдская история», а также о стоимости билетов можно узнать по ссылке. Показ будет проведен в сотрудничестве с продюсерской компанией «Zapomni».