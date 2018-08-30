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Гала‐концерт, посвященный юбилею народного артиста СССР Вячеслава Гордеева, пройдет в Сергиевом Посаде
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Гала‐концерт, посвященный юбилею народного артиста СССР Вячеслава Гордеева, пройдет в Сергиевом Посаде 

360tv.ru 9 часов назад
Фото: 360tv.ru
В четверг, 6 сентября, в Сергиевом Посаде состоится праздничный гала-концерт «GLORIA Творцу», посвященный 70-летнему юбилею и 50-летию творческой деятельности народного артиста СССР Вячеслава Гордеева.
Поздравлять маэстро приедут звезды российского балета, артисты Большого театра, театра «Кремлевский балет». С музыкальным подарком также выступят артисты московской областной филармонии, которые приедут вместе со своим художественным руководителем, народным артистом России Максимом Дунаевским. Завершится музыкальный юбилейный вечер специальным поздравлением от Московского областного театра «Русский балет».
На юбилейный праздник съедутся известные деятели культуры, представители правительства Московской области и администраций городов Подмосковья, депутаты Московской областной думы. Ожидаются губернатор Андрей Воробьев, министр культуры Московской области Оксана Косарева, председатель комитета Московской областной думы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.
Вячеслав Гордеев — личность легендарная. Звезда мирового балета, выдающийся танцовщик из числа самых прославленных, балетмейстер, хореограф, педагог, организатор. Его имя золотыми буквами вписано в историю Большого театра. За 50 лет преданного служения искусству Гордеев по сей день вносит огромный вклад в развитие великих традиций русского балета и российской культуры в целом.
Начало юбилейных мероприятий в 19.00, сбор гостей с 18.30.
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