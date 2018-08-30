Гала‐концерт, посвященный юбилею народного артиста СССР Вячеслава Гордеева, пройдет в Сергиевом Посаде

В четверг, 6 сентября, в Сергиевом Посаде состоится праздничный гала-концерт «GLORIA Творцу», посвященный 70-летнему юбилею и 50-летию творческой деятельности народного артиста СССР Вячеслава Гордеева

Поздравлять маэстро приедут звезды российского балета, артисты Большого театра, театра «Кремлевский балет». С музыкальным подарком также выступят артисты московской областной филармонии, которые приедут вместе со своим художественным руководителем, народным артистом России Максимом Дунаевским . Завершится музыкальный юбилейный вечер специальным поздравлением от Московского областного театра «Русский балет».

Вячеслав Гордеев — личность легендарная. Звезда мирового балета, выдающийся танцовщик из числа самых прославленных, балетмейстер, хореограф, педагог, организатор. Его имя золотыми буквами вписано в историю Большого театра. За 50 лет преданного служения искусству Гордеев по сей день вносит огромный вклад в развитие великих традиций русского балета и российской культуры в целом.

Начало юбилейных мероприятий в 19.00, сбор гостей с 18.30.