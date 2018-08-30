Гендиректор Большого театра: голос Кобзона не спутать ни с каким другим

В четверг стало известно, что певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер на 81-м году жизни.

"Мне кажется, что все знали о том, что Иосиф Давыдович серьезно болеет, и о том, как невероятно стойко и мужественно боролся он с этой болезнью. И всегда после определенного этапа лечения выходил на сцену и продолжал петь. Мне кажется, не надо говорить даже, что такое Кобзон для российской культуры. Это был человек, одаренный удивительным голосом, уникальным талантом. Кобзона, его голос, спутать было ни с кем невозможно. Когда мы называем такие имена, как Клавдия Шульженко Муслим Магомаев , Иосиф Кобзон, мы говорим о невероятных личностях, индивидуальностях", — сказал Урин.

Он добавил, что Кобзон обладал удивительным качеством: он всегда был в курсе того, что происходило интересного в театре, кино, музыке, и оказывался там, где происходило что-то важное в стране. Артист любил и помогал большому числу людей, добавил гендиректор Большого театра.