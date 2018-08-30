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Сегодня, в 19:00 в театре под руководством Армена Джигарханяна пройдет Спектакль «Чума на оба ваши дома»
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Сегодня, в 19:00 в театре под руководством Армена Джигарханяна пройдет Спектакль «Чума на оба ваши дома» 

Управа района Гагаринский + ещё 1 8 часов назад
Фото: Управа района Гагаринский
Сегодня Театр под руководством Армена Джигарханяна, покажет удивительное представление. Спектакль пройдет по адресу: Ломоносовский проспект 17.
В спектакле повествуется о времени, когда в городе Вероне после трагедии погибли Ромео и Джульетта. Все сконцентрировали свое внимание на подростках, а вокруг них жили взрослые люди, которые про любовь знают гораздо больше. Трагикомедия «Чума на оба ваши дома…» — сюжетное продолжение Шекспировской трагедии о Ромео и Джульетте, авторская версия того, как могли бы развиваться события после гибели несчастных влюбленных. На первый план выходят цинизм, жадность, вероломство и глупость, а вовсе не любовь. Неожиданный поворот сюжета пьесы заставляет зрителя перестать смеяться и веселиться, и задуматься о многом…
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