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В Уфе откроют памятную плиту, посвященную нефтяникам
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В Уфе откроют памятную плиту, посвященную нефтяникам 

ГОРОБЗОР.РУ 8 часов назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Уфе 31 августа состоится торжественное открытие памятной плиты нефтяникам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кировского района города. Плита расположена на здании Башкирского государственного театра оперы и балета. В годы Великой Отечественной войны в этом здании располагался Народный комиссариат нефтяной промышленности СССР. Церемония открытия запланирована в 15:30.
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