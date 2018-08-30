В Уфе откроют памятную плиту, посвященную нефтяникам

В Уфе 31 августа состоится торжественное открытие памятной плиты нефтяникам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кировского района города. Плита расположена на здании Башкирского государственного театра оперы и балета. В годы Великой Отечественной войны в этом здании располагался Народный комиссариат нефтяной промышленности СССР. Церемония открытия запланирована в 15:30.

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