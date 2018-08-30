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Фестиваль балетного искусства откроет театральный сезон в Коми
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Фестиваль балетного искусства откроет театральный сезон в Коми 

ТАСС 8 часов назад
СЫКТЫВКАР, 30 августа. /ТАСС/. Фестиваль балетного искусства финно-угорских государств и регионов России «Зарни джыджъяс» ("Золотые ласточки") откроет новый сезон в Театре оперы и балета Республики Коми в рамках проходящего в регионе Года культуры. Фестиваль пройдет в Сыктывкаре 12-23 сентября с участием артистов из Чувашии и Марий Эл, сообщил в четверг журналистам директор театра Дмитрий Степанов.
"В Год культуры у нас будет необычное, грандиозное открытие нового театрального сезона, его начнет фестиваль балетного искусства «Зарни джыджъяс». Запланировано шесть спектаклей, в том числе постановки наших гостей из Чувашии и Марий Эл. Гала-концерт фестиваля более чем наполовину будет состоять из больших премьерных номеров", — сказал Степанов.
В программе фестиваля балет "Дон Кихот" на музыку Людвига Минкуса, вечер одноактных балетов в исполнении труппы Чувашского государственного театра оперы и балета по произведениям «Кармина Бурана» и «Любовь-волшебница», балет «Золушка» Сергея Прокофьева в исполнении Марийского государственного театра им. Э. Сапаева, спектакль «Подари мне детство» на музыку председателя Союза композиторов Коми Михаила Герцмана и «Лебединое озеро» Петра Чайковского.
Как отметил Степанов, театр открывает сезон с большим кадровым пополнением, новые сотрудники приняты в балетную труппу, оркестр и хор. На должность нового руководителя балетной труппы приглашена заслуженная артистка РФ, прима-балерина Большого театра в 1989-2015 годы Марианна Рыжкина.
"Прошедшие две недели работы с коллективом показали гармонию во взаимоотношениях, чувствую контакт, отдачу и желание работать. Приятно удивили службы театра — все возникающие вопросы по сцене, свету, звуку оказались решаемы", — отметила новый руководитель балетной труппы.
Государственный театр оперы и балета Республики Коми — крупнейшая культурная площадка в регионе. Театр известен своими Международным фестивалем оперного и балетного искусства «Сыктывкарская весна», Фестивалем балетного искусства финно-угорских стран и регионов России «Золотые ласточки» и новогодним лайт-фестивалем.
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