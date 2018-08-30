СТД России представит премьерный аудиоспектакль «Время, которое» 

Время проведения спектакля — с понедельника по пятницу, несколько сеансов в течение дня, в часы работы библиотеки. Спектакль рассчитан на одного зрителя. В число артистов, давших свои голоса для спектакля входят Наталья Тенякова, Николай Мартон, Дмитрий Брусникин… Спектакль посвящен Дмитрию Брусникину, так как запись голоса для спектакля была сделана незадолго до его ухода и стала одним из последних проектов выдающегося режиссера, актера и педагога. Фото: СТД РФ История, в которую погрузится «зритель» с помощью наушников и реального места давних событий — это история спасения работницами библиотеки материалов по постановкам Всеволода Мейерхольда в конце 30-х годов, когда изымались все связанные с режиссером документы. Об этом героическом поступке, о самоотверженности в атмосфере тоталитарного режима и о том, чем отличается восприятие мира человека 30-40-х годов от наших современников, идет речь в этой пьесе Аси Волошиной.