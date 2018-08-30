Театр оперы и балета Коми отправится на гастроли по 40 городам Германии

СЫКТЫВКАР, 30 августа. / ТАСС /. Артисты Государственного театра оперы и балета Республики Коми в ноябре-декабре выступят с гастролями в 40 городах Германии. До этого артисты покажут спектакли в Москве, Кирове и Архангельске в рамках федерального проекта «Большие гастроли», сообщил в четверг журналистам директор театра Дмитрий Степанов

"С 22 ноября по 29 декабря пройдут традиционные гастроли в Германии в рамках нашего многолетнего контракта. Запланированы 40 показов в 40 городах Германии балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». Европейская публика очень любит русскую классику и обожает произведения Чайковского, поэтому мы предложили показать именно эти постановки. 40 спектаклей — это огромная нагрузка, но с другой стороны, это творческая отдушина, потому что смогут выступить и показать себя абсолютно все артисты, всех составов", — сказал директор театра.

По его словам, артисты готовятся также к поездкам по стране, многие проекты еще на стадии переговоров, но уже известно о гастролях в Кирове, Москве и Архангельске, которые состоятся в том числе при частичном финансировании Федерального центра поддержки гастрольной деятельности.

В Кирове 25-28 сентября на сцене Дома культуры «Родина» артисты из Коми покажут балеты «Щелкунчик», «Жизель», «Лебединое озеро», " Дон Кихот ", «Детектив в стиле РОК-Н-РЕП— КА», «Свистопляска в Тридевятом царстве». 1 ноября труппа примет участие в фестивале музыкальных театров России «Видеть музыку» в Москве и представит на нем оперетту Е. Птичкина «Бабий бунт» и оперу Дж. Пуччини «Тоска». С операми «Тоска» и «Кармен» артисты выступят 3 ноября на сцене Архангельского театра драмы имени М. В. Ломоносова.

Государственный театр оперы и балета Республики Коми — крупнейшая культурная площадка в регионе. Театр известен своими Международным фестивалем оперного и балетного искусства «Сыктывкарская весна», Фестивалем балетного искусства финно-угорских стран и регионов России «Золотые ласточки» и новогодним лайт-фестивалем.