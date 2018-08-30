«РЖД Тур» организовала поездки стоимостью от 500 тыс. руб. в Санкт-Петербург с посещением театра

Компания «РЖД Тур» организовала поездки в Санкт-Петербург с посещением Александринского театра с билетами в Царскую ложу, стоимость тура начинается от 500 тыс. руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании.

ООО «РЖД Тур» запускает новый экскурсионно-туристический проект «Театр начинается с вокзала». VIP-клиенты компании смогут совместить деловую поезду и культурный отдых. Заказчикам туров в вагонах класса «Люкс» и вагон-салонах будет предоставлена уникальная возможность посетить премьерные показы спектаклей в самых популярных театрах страны. Первым эту идею поддержал Александринский театр в Санкт-Петербурге», — сказали в пресс-службе.

В компании пояснили, что так клиенты, заказавшие поездку в вагон-салоне из Москвы до Санкт-Петербурга в период с 10 по 16 сентября, получат два эксклюзивных билета в историческую Царскую ложу на премьерную постановку Николая Рощина «Сирано Де Бержерак», которая запланирована на субботу, 15 сентября. Билеты на данные места (в Царской ложе всего 12 мест) в свободную продажу не поступают. Стоимость трехдневного тура в вагоне премиум-класса по маршруту Москва-Санкт-Петербург-Москва составляет от 500 тыс. руб. в зависимости от набора услуг, предоставляемых в пути следования и во время пребывания в Санкт-Петербурге.

«Вагон-салоны представляют собой полноценный комфортабельный номер класса «Люкс» уровня пятизвездочного отеля. В распоряжении VIP-клиентов — спальня с двуспальной кроватью, просторный санузел с душевой кабиной, рабочий кабинет, кухня (при необходимости — с личным поваром) и большая столовая для организации питания и проведения переговоров», — отметили в пресс-службе.