Театрам в Москве нужна свежая кровь

Руководитель Департамента культуры Александр Кибовский заявил, что в Москве исчерпана «скамейка запасных» театральных директоров. Чиновник считает, что необходимо сформировать кадровый резерв будущих руководителей столичных театров. Кибовский также рассказал, что уже найден выход из сложившейся ситуации.

На базе Департамента культуры будет создан кадровый центр, который позволит избежать тупикового развития. «Театров у нас 82 и постепенно возникает вопрос, связанный с тем, что надо назначать их руководителей, не говоря о художественных. Честно могу признаться, у нас скамейка запасных завершилась», — отметил глава ведомства.

В Советском союзе аббревиатуру СССР в шутку расшифровывали, как Страна Самых Старых Руководителей. Союз распался 27 лет назад, а свежей крови театры так и не получили. News.ru посмотрел, кто продолжает заведовать труппами московских театров несмотря на солидный возраст.

Народная артистка СССР с 1972 года является худруком московского «Современника». В 2016 году она рассказала, кого бы хотела видеть своим преемником. Им оказался Валерий Фокин , руководитель Александринского театра.

«В этом году Фокин отпраздновал юбилей — страшно подумать, семьдесят лет, но при этом он продолжает оставаться на одной волне с «Современником». В следующем сезоне он планирует выпустить новый спектакль. Вот ему бы я, наверное, передала эстафету. Меньше всего мне хочется, чтобы после моего ухода на театре повис амбарный замок», — поделилась Волчек.

Советский театральный и кинорежиссёр стоит во главе труппы Ленкома с 1973 года. О преемнике Марка Анатольевича говорили в кулуарах ещё пару лет назад. Тогда называлось имя эпатажного режиссёра Константина Богомолова . Захаров пригласил его поставить в Ленкоме спектакль «Князь», который вскоре сняли с репертуара. Поэтому вопрос преемника остаётся открытым.

Ширвиндт возглавил Театр сатиры в 2000 году еще при Валентине Плучеке. Многие осуждали столь неэтичное решение труппы и Департамента культуры. Но Плучеку уже тогда было 90 лет и он не мог приезжать в театр. Несмотря на солидный возраст Ширвиндт пока не ищет себе замену. А сотрудники театра думают, что новым худруком может стать Юрий Васильев , который давно работает с труппой Театра сатиры.

Татьяна Васильевна является худруком МХАТ им. М. Горького с 1987 года. За эти годы несмотря на должность она стала ведущей артисткой театра. При ней значительно расширился репертуар МХАТ. О преемнике глава труппы пока не говорит.

Алексей Бородин , 77 лет Открывая в этом году 98 сезон РАМТа, Алексей Владимирович объявил имя своего преемника. Им стал 35-летний театральный режиссёр Егор Перегудов

«Наступает такое время у человека, у меня, в частности, когда нужно думать, что будет после тебя. При том, что я работаю и буду работать, но нужно кому-то рано или поздно это дело передавать. И вот я Егора определил, как наиболее готового занимать определённые позиции», — пояснил свой выбор Бородин, который руководит театром с 1992 года.