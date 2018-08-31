Выступление детского театра и мастер-класс ко Дню знаний пройдут в Лианозове

В субботу, 1 сентября, в Лианозовском парке пройдет праздник, посвященный началу учебного года, открытию нового сезона и ностальгии по детству. Об этом рассказала пресс-секретарь парка Светлана Мурси.

— Вас ждут выступление детского эстрадного театра «АльТ» под руководством Альбины Тупальской и мастер-класс, посвященный Дню знаний, от одной из крупных компаний. Также пройдет промежуточный этап конкурса, посвященного юбилею Аллеи сказок в Лианозовском парке. По многочисленным просьбам гостей парка конкурс продлен еще на неделю для тех, кто отсутствовал в городе и не успел сфотографироваться и написать свою историю, посвященную сказочному персонажу Аллеи, — уточнила Светлана Мурси.

Напомним, Лианозовский парк находится по адресу ул. Угличская, д. 13. Начало в 14.00. Вход свободный. (ис)