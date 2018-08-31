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Выступление детского театра и мастер-класс ко Дню знаний пройдут в Лианозове
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Выступление детского театра и мастер-класс ко Дню знаний пройдут в Лианозове 

Управа района Лианозово 9 часов назад
Фото: Управа района Лианозово
В субботу, 1 сентября, в Лианозовском парке пройдет праздник, посвященный началу учебного года, открытию нового сезона и ностальгии по детству. Об этом рассказала пресс-секретарь парка Светлана Мурси.
— Вас ждут выступление детского эстрадного театра «АльТ» под руководством Альбины Тупальской и мастер-класс, посвященный Дню знаний, от одной из крупных компаний. Также пройдет промежуточный этап конкурса, посвященного юбилею Аллеи сказок в Лианозовском парке. По многочисленным просьбам гостей парка конкурс продлен еще на неделю для тех, кто отсутствовал в городе и не успел сфотографироваться и написать свою историю, посвященную сказочному персонажу Аллеи, — уточнила Светлана Мурси.
Напомним, Лианозовский парк находится по адресу ул. Угличская, д. 13. Начало в 14.00. Вход свободный. (ис)
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