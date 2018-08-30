Александринский театр в 263-м сезоне отметит пятилетие Новой сцены, посвятив ей фестиваль

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Один из старейших профессиональных драматических театров России — Александринский вступил в свой 263-й сезон, который в значительной части будет посвящен пятилетию Новой сцены, ставшей площадкой смелых творческих экспериментов. В соборе Петропавловской крепости в четверг прошла торжественная церемония возложения венков на могилы императрицы Елизаветы Петровны, основавшей театр, и императрицы Александры Федоровны (жены Николая Первого — прим. ТАСС), в чью честь театр был назван.

"Обычно мы приглашаем наш международный театральный фестиваль «Александринский» именитые национальные труппы из разных стран, но на этот раз инициатива будет отдана экспериментальным арт-проектам на Новой сцене по случаю ее пятилетия", — сказал на пресс-конференции художественный руководитель театра, народный артист России Валерий Фокин . Он отметил, что историческая и новая сцена работают по своим программам, но являются в масштабах Александринки частями единого творческого организма. По его мнению, Новая сцена за эти годы немало сделала для творческого становления молодой режиссуры, которая проходит здесь проверку в условиях работы в жестком режиме государственного театра.

14 сентября на открытии XII Международного фестиваля «Александринский» впервые покажут новое прочтение пьесы Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак». К французской классике обратился главный режиссер Театра Николая Рощин, который отказался от существующего поэтического перевода, заменив его подстрочником для приближения старой романтической истории к настоящему времени.

Личные планы Валерия Фокина связаны с постановкой спектакля «Рождение Сталина», премьера которого намечена на февраль будущего года. Эту премьеру о молодых годах Иосифа Джугашвили предварит серия лекций и дискуссий на Новой сцене.

Как рассказал худрук театра, сезон будет богат гастролями — от участия труппы в «Русских сезонах» в Италии (Милан) до выступлений в Китае. Ожидается участие петербуржцев в фестивале «Биеннале театрального искусства» в Москве, гастроли в Пензе и Омске, большая программа выступлений в городах Дальнего Востока. В летнее межсезонье будущего года театр проведет в Международном детском центре «Артек» в Крыму образовательную программу «Театральная школа „Артек“.

В ноябре Александринский примет участие в проведении Санкт-Петербургского международного культурного форума, в рамках которого запланирована церемония вручения Европейской театральной премии. В нынешнем году ее лауреатом стал художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. К форуму готовится презентация Театральной олимпиады, которая пройдет в России в 2019 году, объявленном Годом Театра.

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