Якутский театр «Олонхо» представит свой спектакль в Греции

Якутский театр «Олонхо» отправится 28 сентября на гастроли в Грецию, передаёт kp.ru

Репетиции продолжались в течение всего лета. Их приостановили только после того, как Борисова пригласили в Уфу ставить спектакль «Урал-батыр» по народному эпосу.

С середины сентября репетиции будет возобновлены. В Якутии спектакль покажут в новом сезоне после греческой премьеры.

Ранее Newinform сообщало, что Театр имени Ленсовета откроет сезон 4 сентября спектаклем «Гамлет».