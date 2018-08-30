Якутский театр «Олонхо» представит свой спектакль в Греции 

Якутский театр «Олонхо» отправится 28 сентября на гастроли в Грецию, передаёт kp.ru.
Артисты представят спектакль Андрея Борисова «Кудангса Великий».
Репетиции продолжались в течение всего лета. Их приостановили только после того, как Борисова пригласили в Уфу ставить спектакль «Урал-батыр» по народному эпосу.
С середины сентября репетиции будет возобновлены. В Якутии спектакль покажут в новом сезоне после греческой премьеры.
Ранее Newinform сообщало, что Театр имени Ленсовета откроет сезон 4 сентября спектаклем «Гамлет».